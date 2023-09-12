Украинцы могут получить огромную денежную помощь: какая сумма и что нужно сделать

Кому предоставят выплаты

Это касается переселенцев в Харьковской и Днепропетровской областях.

Для украинцев была введена микрогрантовая программа Helvetas Swiss Intercooperation.

Основная цель - поддержка предпринимательской активности ВПЛ и других лиц, пострадавших из-за войны и ведущих свою деятельность в Харьковской или Днепропетровской областях.

Получить выплаты могут украинцы, потерявшие источник дохода, получившие статус ВПЛ и имеющие финансовую и социальную уязвимость.

Победители конкурса получат гранты на развитие бизнеса в следующих областях:

Строительные и ремонтные работы, автосервис

Сфера красоты

Груминг и ветеринарные услуги

Заведения быстрого питания

Швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей

Креативная сфера

Digital-направления

Плодоовощеводство

Розничная и торговля в интернете

На что можно потратить деньги

Потратить деньги можно на закупку материалов или оборудования, оплату услуг, ремонт или аренду помещений для ведения бизнеса, выплатить компенсацию за стажировку или переквалификацию заинтересованных лиц, компенсацию за оплату труда наемного персонала.

Предложения по участию в грантах необходимо предоставить до 17 сентября 2023 года.

Для получения помощи нужно заполнить аппликационную форму. Вопросы относительно конкурса можно присылать сюда.