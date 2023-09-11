Спливає термін. Що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні

До 30 вересня спливає термін для особистого продовження візи тимчасового захисту українців, які попередньо реєструвалися онлайн. Це дасть змогу продовжити дію захисту до 31 березня 2024 року.

Водночас до кінця місяця необхідно продовжити й медичну страховку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українці, які подали онлайн-заявку на продовження тимчасового захисту на порталі МВС Чехії, мають продовжений захист до 30 вересня 2023 року. До закінчення цього терміну необхідно особисто прийти до приймального відділення OAMP МВС ЧР (Департамент притулку та міграційної політики) або КАСPU (Крайовий центр допомоги Україні), щоб дію статусу продовжили до 31 березня 2024 року.

Після отримання візової наклейки слід продовжити і медичну страховку, яку треба пред'являти під час візитів до лікаря. Більшість українців застраховані у компанії VZP. Там опублікували листівки з базовою інформацією.

Українцям слід подати заяву у свою страхову компанію для отримання нової "замінної картки медичного страхування". Заяву на видачу нової картки VZP можна подати онлайн. Це можна зробити не раніше, ніж мине 5 робочих днів після продовження тимчасового захисту у відділенні OAMP МВС Чехії або KACPU.

У тих, хто ще не відвідав відділення страхової компанії, зараз діє тільки продовжене страхування онлайн, яке завершиться 30 вересня. Тому до кінця місяця необхідно з’явитися особисто до найближчого відділення страхової компанії, в якій біженець застрахований. Там треба отримати оригінал страхового поліса, який буде дійсний до 31 березня 2024 року.

Фото: Реєстрація українських біженців у Чехії (gettуimages.com)

Втім, українці після 150 днів з моменту отримання тимчасового захисту у Чехії не мають право на страхування, яке оплачує держава. Це стосується біженців 18-65 років.

Після цього терміну необхідно звернутися до страхової компанії і повідомити, як надалі буде оплачуватися страховка. Людина може сама сплачувати мінімальні внески 2336 чеських крон (3784 грн) на місяць. Або за умови працевлаштування страховку оплачує працедавець. Якщо людина систематично доглядає неповнолітніх дітей, медичну страховку оплатить держава.

Нагадаємо, ми писали, що в Естонії змінять умови тимчасового захисту для українців.

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