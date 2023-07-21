Українці можуть отримати нову фінансову допомогу на кожного члена сім’ї: що необхідно

В Україні громадяни можуть отримати грошову допомогу на суму 6600 гривень (2200 гривень три місяці). Допомога надається у рамках проєкту "Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку".
Про це повідомили на сайті благодійного фонду "Право на захист".
Програма працює у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. У разі виникнення питань щодо грошової допомоги ви можете звернутися на гарячу лінію БФ "Право на захист": 0 800 750 104 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00).
Важливо, що подати заявку на грошову допомогу можуть люди, які:
Звернутися за виплатою можуть люди, які належить до наступних категорій:
Подати заявку на грошову допомогу можна в одному із пунктів реєстрації або в пункті, організованому мобільною групою БФ "Право на захист".
Під час реєстрації повинні бути присутні особисто всі члени сім’ї.
Також для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (при наданні медичної довідки, що підтверджує їх стан здоров’я та фізичну неможливість прибути до офісу).
Дніпропетровська область
Відстежуйте актуальну інформацію та графік руху мобільних груп у Telegram-каналі.
Запорізька область
У Запоріжжі пункт знаходиться на вулиці Незалежної України 55-а (Простір єдності Бердянського району, приміщення академічного театру). Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 15:00. Відстежуйте актуальну інформацію та графік руху мобільних груп у Telegram-каналі.
Миколаївська область
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Херсонська область
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