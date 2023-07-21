Українці можуть отримати нову фінансову допомогу на кожного члена сім’ї: що необхідно

Хто може отримати грошову допомогу

Програма працює у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. У разі виникнення питань щодо грошової допомоги ви можете звернутися на гарячу лінію БФ "Право на захист": 0 800 750 104 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00).

Важливо, що подати заявку на грошову допомогу можуть люди, які:

не отримували допомоги від Консорціуму захисту України

не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій, або отримали виплати понад 3 місяці тому на момент подання заявки

Звернутися за виплатою можуть люди, які належить до наступних категорій:

біженці (з 24.02.2022), які не мають безпечного житла (власного, орендованого або розділеного з родичами)

люди з Запорізької та Херсонської областей, що не мають безпечного житла та чиє житло було зруйновано або пошкоджено обстрілами, дохід на члена сім’ї яких є меншим за 5400 грн на місяць

домогосподарства з Херсонської та Миколаївської областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, а також біженці з громад Херсонської та Миколаївської областей, які зазнали підтоплення та руйнувань

Як подати заявку на допомогу

Подати заявку на грошову допомогу можна в одному із пунктів реєстрації або в пункті, організованому мобільною групою БФ "Право на захист".

Під час реєстрації повинні бути присутні особисто всі члени сім’ї.

Також для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (при наданні медичної довідки, що підтверджує їх стан здоров’я та фізичну неможливість прибути до офісу).

Адреси пунктів збору даних

Дніпропетровська область

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Запорізька область

У Запоріжжі пункт знаходиться на вулиці Незалежної України 55-а (Простір єдності Бердянського району, приміщення академічного театру). Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 15:00. Відстежуйте актуальну інформацію та графік руху мобільних груп у Telegram-каналі.

Миколаївська область

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Херсонська область

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