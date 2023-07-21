Украинцы могут получить новую финансовую помощь на каждого члена семьи: что необходимо

В Украине граждане могут получить денежную помощь на сумму 6600 гривен (2200 гривен три месяца). Помощь оказывается в рамках проекта "Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку".
Об этом сообщили на сайте благотворительного фонда "Право на захист".
Программа работает в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. В случае возникновения вопросов денежной помощи вы можете обратиться на горячую линию БФ "Право на захист": 0 800 750 104 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).
Важно, что подать заявку на денежную помощь могут люди, которые:
Обратиться за выплатой могут люди, относящиеся к следующим категориям:
Подать заявку на денежную помощь можно в одном из пунктов регистрации или в пункте, организованном мобильной группой БФ "Право на захист".
При регистрации должны присутствовать лично все члены семьи.
Также для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья и физическую невозможность прибыть в офис).
Днепропетровская область
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Запорожская область
В Запорожье пункт находится на улице Независимой Украины 55-а (Пространство единства Бердянского района, помещение академического театра). График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 15:00. Отслеживайте актуальную информацию и график движения мобильных групп в Telegram-канале.
Николаевская область
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Херсонская область
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