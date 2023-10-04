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Українці можуть отримати нове житло замість зруйнованого: як це зробити

Як відшкодувати зруйноване майно (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Українці, чиє житло було знищене під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії" у рамках програми "єВідновлення". Така опція стане доступною вже з листопада.

Як скористатися послугою, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler).

Як згенерувати сертифікат

Коли ви подали заяву про зруйноване майно, комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Ці дані ви зможете знайти в житловому сертифікаті, який можна буде використати на купівлю нового житла.

Щоб перевірити сертифікат у "Дії", необхідно:

  • авторизуватися в застосунку
  • вибрати розділ "Послуги"
  • обрати "єВідновлення"
  • перейти в розділ "Сертифікати на житло"

Як отримати сертифікат на житло в "Дії" (скриншоти)

На цьому етапі ви можете визначитися, який будинок чи квартиру хочете придбати за отримані кошти.

Як подати заяву про компенсацію

Заява подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. Її необхідно подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходилася нерухомість.

Подати заяву можна декількома способами:

  • в електронній формі через застосунок "Дія"
  • в паперовій формі через ЦНАП, нотаріуса або органи соцзахисту

 

У заяві потрібно зазначити:

  • відомості про особу, чиє житло знищено
  • відомості про сам об'єкт нерухомого майна
  • реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна
  • реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об'єкта
  • відомості про заявника

До цієї заяви також потрібно додати ряд документів, який буде підтверджувати, кому належить нерухомість, хто проживає на території, право на пріоритетність отримання компенсації тощо.

Прийняття заявки складе не більше 30 календарних днів.

Раніше ми розповідали, як окупанти обманюють маріупольців з житлом.

Читайте також, скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати житло в Польщі.

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