Українці можуть отримати нове житло замість зруйнованого: як це зробити

Українці, чиє житло було знищене під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії" у рамках програми "єВідновлення". Така опція стане доступною вже з листопада.
Як скористатися послугою, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли ви подали заяву про зруйноване майно, комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Ці дані ви зможете знайти в житловому сертифікаті, який можна буде використати на купівлю нового житла.
Щоб перевірити сертифікат у "Дії", необхідно:
Як отримати сертифікат на житло в "Дії" (скриншоти)
На цьому етапі ви можете визначитися, який будинок чи квартиру хочете придбати за отримані кошти.
Заява подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. Її необхідно подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходилася нерухомість.
Подати заяву можна декількома способами:
У заяві потрібно зазначити:
До цієї заяви також потрібно додати ряд документів, який буде підтверджувати, кому належить нерухомість, хто проживає на території, право на пріоритетність отримання компенсації тощо.
Прийняття заявки складе не більше 30 календарних днів.
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