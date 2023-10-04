Украинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделать

Украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії" в рамках программы "єВідновлення". Такая опция станет доступна уже с ноября.
Как пользоваться услугой, объясняет РБК-Украина (проект Styler).
Когда вы подали заявление о разрушенном имуществе, комиссия органа местного самоуправления разрабатывает сообщение и определяет сумму компенсации. Эти данные вы можете найти в жилом сертификате, который можно будет использовать на покупку нового жилья.
Чтобы проверить сертификат в "Дії", необходимо:
Как получить сертификат на жилье в "Дії" (скриншоты)
На этом этапе вы можете определиться какой дом или квартиру хотите приобрести за полученные средства.
Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества. Ее необходимо предоставить во время действия военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.
Подать заявление можно несколькими способами:
В заявлении следует отметить:
К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т. п.
Прием заявки составит не более 30 календарных дней.
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