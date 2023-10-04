Украинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделать

Как сгенерировать сертификат

Когда вы подали заявление о разрушенном имуществе, комиссия органа местного самоуправления разрабатывает сообщение и определяет сумму компенсации. Эти данные вы можете найти в жилом сертификате, который можно будет использовать на покупку нового жилья.

Чтобы проверить сертификат в "Дії", необходимо:

авторизироваться в приложении

выбрать раздел "Послуги"

выбрать "єВідновлення"

перейти в раздел "Сертифікати на житло"

Как получить сертификат на жилье в "Дії" (скриншоты)

На этом этапе вы можете определиться какой дом или квартиру хотите приобрести за полученные средства.

Как подать заявление о компенсации

Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества. Ее необходимо предоставить во время действия военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.

Подать заявление можно несколькими способами:

в электронной форме через приложение "дія"

в бумажной форме через ЦОАУ, нотариуса или органы соцзащиты

В заявлении следует отметить:

сведения о человеке, чье жилье уничтожено

сведения о самом объекте недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта

сведения о заявителе

К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т. п.

Прием заявки составит не более 30 календарных дней.