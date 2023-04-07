Українці можуть отримати грант до мільйона гривень на власний бізнес. Як це зробити

Українці можуть отримати грант на створення та розвиток власного бізнесу. Нещодавно уряд розширив проєкт "єРобота". У його рамках запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Підприємці можуть отримати безповоротні гранти у розмірі від 250 тис. грн до 1 млн грн.

Про те, як можна отримати фінансування, пише видання " Фокус ".

Як отримати грант від програми "єРобота"

Урядовий проєкт "єРобота" спрямований на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. У рамках програми гранти надають для відкриття чи розвитку власного бізнесу, на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подавати заявки на отримання грантів потрібно через сервіс "Дія". До 9 квітня 2023 року триває прийом заявок в межах п’ятої хвилі.

У Мінекономіки зазначають, що у рамках попередніх трьох хвиль 616 українців від держави отримають фінансування у розмірі 146,5 млн грн. Ці підприємці зможуть реалізувати свої проєкти у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, ремонту автівок, закладів харчування, переробної промисловості.

У рамках проєкту "єРобота" є програма "Власна справа", що передбачає мікрогрант від 50 до 250 тис грн. За ці гроші можна придбати або взяти в лізинг обладнання, закупити сировину та матеріали, оплатити оренду.

Таке фінансування може отримати як діючий підприємець, так і людина без досвіду. Проте головна умова - створення 1-2 робочих місць.

З 10 квітня уряд запускає нові грантові програми для ветеранів, завдяки яким вони зможуть отримати фінансову підтримку від держави для старту або розвитку своєї справи.

"Наші захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис. грн до 1 млн грн. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. грн на розвиток сімейного бізнесу", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Які гранти діятимуть з 10 квітня

З 10 квітня можна буде отримати такі гранти на власну справу:

250 тис грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення 1 робочого місця;

500 тис грн - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення 2 робочих місць;

1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення 4 робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

При цьому у випадку надання гранту на суму 0,5 млн грн або 1 млн грн, то обов'язковою є умова співфінансування проєкту. Це означає, що підприємцю потрібно профінансувати 30%, а ще 70% коштів надасть держава.

Якщо заяву підприємця погодять, то гроші надійдуть на рахунок людини в Ощадбанку.

В 2023 році за програмою мікрогрантів зарахована допомога майже 900 отримувачам на суму понад 200 мільйонів грн, зазначають в Ощадбанку.