Украинцы могут получить грант до миллиона гривен на свой бизнес. Как это сделать

Украинцы могут получить грант на создание и развитие собственного бизнеса. Недавно правительство расширило проект "єРобота". В его рамках запускает новые грантовые программы для ветеранов по созданию или развитию собственного бизнеса. Предприниматели могут получить безвозвратные гранты в размере от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн.

О том, как можно получить финансирование, пишет издание " Фокус ".

Как получить грант от программы "єРобота"

Правительственный проект "єРобота" направлен на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В рамках программы гранты предоставляют для открытия или развития собственного бизнеса, создания и развития перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подавать заявки на получение грантов нужно через сервис "Дія". До 9 апреля 2023 г. идет прием заявок в пределах пятой волны.

В Минэкономики отмечают, что в рамках предыдущих трех волн 616 украинцев от государства получат финансирование в размере 146,5 млн. грн. Эти предприниматели смогут реализовать свои проекты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, заведений питания, перерабатывающей промышленности.

В рамках проекта "єРобота" есть программа "Власна справа", предусматривающая микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. За эти деньги можно приобрести или взять в лизинг оборудование, закупить сырье и материалы, оплатить аренду.

Такое финансирование может получить как действующий предприниматель, так и без опыта человек. Однако главное условие - создание 1-2 рабочих мест.

С 10 апреля правительство запускает новые грантовые программы для ветеранов, благодаря которым они смогут получить финансовую поддержку от государства для старта или развития своего дела.

"Наши защитники и защитницы, которые хотят заниматься предпринимательством, или же развивать свой бизнес после возвращения к гражданской жизни, смогут получить грант от 250 тыс. грн до 1 млн грн. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. грн на развитие семейного бизнеса", - сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Какие гранты будут действовать с 10 апреля

С 10 апреля можно будет получить такие гранты на собственный бизнес:

250 тыс грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании 1 рабочего места;

500 тыс грн - для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании 2 рабочих мест;

1 млн грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания 4 рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

При этом в случае предоставления гранта на сумму 0,5 млн грн или 1 млн грн, то обязательным является условие софинансирования проекта. Это значит, что предпринимателю нужно профинансировать 30%, а еще 70% средств предоставит государство.

Если заявление предпринимателя согласуют, то деньги поступят на счет человека в Сбербанке.

В 2023 году по программе микрогрантов зачислена помощь почти 900 получателям на сумму более 200 миллионов гривен, отмечают в Ощадбанке.