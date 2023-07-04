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Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: что нужно сделать

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Вторник 04 июля 2023 16:13
Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: что нужно сделать Украинцы могут получить помощь от фонда (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Беженцы из Луганской области могут получить продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, одежду, медицинскую, юридическую и другую помощь в разных городах Украины.

Об этом сообщили на странице Луганской областной военной администрации в Facebook.

Где можно получить

В Ровно беженцам выдают продукты и гигиенические наборы БФ "Восток SOS". Также можно получить консультацию врачей КНП "ЦПМСП Кременского городского совета", юриста, специалиста центра занятости.

В Киеве люди могут получить продукты, одежду, игрушки и детские подгузники. Беженцев там консультируют социальный работник БФ "Право на защиту", специалист центра занятости, ОО "Кременская бизнес-ассоциация", терапевт. К тому же начал деятельность клуб "Встречи земляков".

Беженцам в Днепре раздают продукты, подгузники для детей, одноразовые пеленки. Людей консультируют юрист БФ "Право на защиту", психолог, медработники и специалист центра занятости.

В Луцке беженцы получают продукты, одежду, подгузники, а также могут проконсультироваться у психолога и терапевта.

В Андрушевке можно получить продукты и подгузники для детей. Консультации проводят юрист БФ "Право на защиту" и врач.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, беженцам из Луганской области следует обратиться в филиал благотворительного фонда в городе.

В гуманитарных центрах и в телефонном режиме специалисты Кременского ЦНАПа продолжают предоставлять консультации внутренне перемещенным лицам по компенсации за поврежденное и разрушенное имущество.

Для подробной информации необходимо обратиться в БФ "Восток SOS" за номерами:

  • Ровно - 0958209742
  • Киев - 0937687466, 0991852038, 0968996124
  • Днепр - 0664839248
  • Луцк - 0505764270
  • Андрушевка - 0663428365
  • Горячая линия Кременского ЦНАПа - 0958207124

Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: что нужно сделатьУкраинцы могут получить гуманитарную помощь (фото: facebook.com/odalug)

Ранее мы сообщали, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".

Также мы писали, в каких странах украинским беженцам оказывают наибольшую финансовую помощь.

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