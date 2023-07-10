Українці можуть отримати допомогу психолога безкоштовно: як це зробити

Отримати допомогу психолога чи психіатра в Україні можна безкоштовно. У різних куточках нашої країни таку допомогу можуть надати понад 8 тисяч спеціалістів. Знайти відповідного лікаря можна у вашому регіоні самостійно.
Як це зробити, розповіли у НСЗУ.
Психологічної та психіатричної допомоги зараз потребує багато українців. І таку допомогу можна отримати у багатьох медичних закладах в Україні. Наразі безкоштовно послуги надає понад 8 тисяч спеціалістів. Щоб знайти необхідного лікаря, вам знадобиться лише інтернет та інструкція.
1. Зайдіть на сайт НСЗУ до розділу "Е-дані". Виберіть "Аналітичні панелі" (Дашборди) та перейдіть до дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямком: Психологічна та психіатрична допомога".
Для перегляду дашборду зі смартфона потрібно увімкнути функцію автоповороту в налаштуваннях та повернути смартфон горизонтально.
2. Виберіть область, громаду або селище.
3. Виберіть вид допомоги, який вас цікавить:
4. Якщо цікавить саме наявність у закладі лікаря, то в полі "Посада лікаря" вибирайте необхідний пункт: лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар-психіатр, лікар-психолог і т.д.
5. На карті з'являться медустанови, які відповідають вибраним фільтрам. А також їх адреси та телефони, за якими можна звернутися та записатися на прийом.
До речі, раніше ми писали, які медичні послуги можна отримати у сімейного лікаря безкоштовно.
А ще розповідали про те, що у Львові безкоштовно лікуватимуть військових у новому відділенні реабілітації.