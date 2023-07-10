Українці можуть отримати допомогу психолога безкоштовно: як це зробити

Як знайти безкоштовного психолога

Психологічної та психіатричної допомоги зараз потребує багато українців. І таку допомогу можна отримати у багатьох медичних закладах в Україні. Наразі безкоштовно послуги надає понад 8 тисяч спеціалістів. Щоб знайти необхідного лікаря, вам знадобиться лише інтернет та інструкція.

1. Зайдіть на сайт НСЗУ до розділу "Е-дані". Виберіть "Аналітичні панелі" (Дашборди) та перейдіть до дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямком: Психологічна та психіатрична допомога".

Для перегляду дашборду зі смартфона потрібно увімкнути функцію автоповороту в налаштуваннях та повернути смартфон горизонтально.

2. Виберіть область, громаду або селище.

3. Виберіть вид допомоги, який вас цікавить:

Первинна, якщо шукайте сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який пройшов підготовку та надає психологічну допомогу.

якщо шукайте сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який пройшов підготовку та надає психологічну допомогу. Амбулаторну , якщо шукайте поліклініку, де є лікар-спеціаліст (психолог, психіатр, психотерапевт). Звернутися до психіатра можна без скерування.

, якщо шукайте поліклініку, де є лікар-спеціаліст (психолог, психіатр, психотерапевт). Звернутися до психіатра можна без скерування. Стаціонарну, якщо шукайте спеціалізовану медустанову, яка надає стаціонарну психологічну допомогу. Для звернення скерування не є обов'язковим.

якщо шукайте спеціалізовану медустанову, яка надає стаціонарну психологічну допомогу. Для звернення скерування не є обов'язковим. Мобільну, якщо шукайте медустанову, яка надає допомогу по пакету "Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Таку підтримку може отримати людина за місцем проживання. Необхідно мати скерування.

4. Якщо цікавить саме наявність у закладі лікаря, то в полі "Посада лікаря" вибирайте необхідний пункт: лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар-психіатр, лікар-психолог і т.д.

5. На карті з'являться медустанови, які відповідають вибраним фільтрам. А також їх адреси та телефони, за якими можна звернутися та записатися на прийом.