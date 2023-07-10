Украинцы могут получить помощь психолога бесплатно: как это сделать

Получить помощь психолога или психиатра в Украине можно бесплатно. В разных уголках нашей страны такую помощь могут оказать свыше 8 тысяч специалистов. Найти нужного врача можно в вашем регионе самостоятельно.
Как это сделать, рассказали в НСЗУ.
В психологической и психиатрической помощи сейчас нуждается много украинцев. И такую помощь получить можно во многих медицинских учреждениях в Украине. Сейчас бесплатно услуги оказывает более 8 тысяч специалистов. Чтобы найти необходимого врача, вам понадобится всего лишь интернет и инструкция.
1. Зайдите на сайт НСЗУ в раздел "Е-дані". Выберите "Аналитичні панелі" (Дашборди) и перейдите к дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога".
Для просмотра дашборда со смартфона нужно включить функцию автоповорота в настройках и повернуть смартфон горизонтально.
2. Выберите область, общину или населенный пункт.
3. Выберите вид помощи, который вас интересует:
4. Если интересует именно наличие в заведении врача, то в поле "Посада лікаря", выбирайте необходимый пункт: врач общей практики - семейный врач, врач-психиатр, врач-психолог и т. д.
5. На карте появятся медучреждения, которые отвечают выбранным фильтрам. А также их адреса и телефоны, по которым можно обратиться и записаться на прием.
Кстати, ранее мы писали о том, какие медицинские услуги можно получить у семейного врача бесплатно.
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