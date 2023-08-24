Українці можуть отримати 100% знижку на газ: хто саме та як

Деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному обсязі. Знижка надається за весь споживаний обсяг газу.
Хто має право на знижку у 100% прописано у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Так, встановлено різний відсоток знижки на газ у межах середніх норм споживання залежно від присвоєної пільгової категорії громадянинові, а саме:
Пільгу виділяють лише на соцнорму, що розраховується окремо для кожної сім'ї. Така норма залежить від кількості членів сім'ї пільговика та виду споживання газу.
Пільги на газ надаються за умови, якщо за попередні шість місяців розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу не перевищував величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.
Винятки роблять для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Виплатами пільг та субсидій займається Пенсійний фонд України. Гроші видаються готівкою.
Нагадаємо, що українці можуть платити за комуналку у 4 рази менше.
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