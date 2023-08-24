Украинцы могут получить 100% скидку на газ: кто именно и как

Кто имеет право на скидку 100% на газ

Лица с инвалидностью в результате войны

Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны

Лица с особыми заслугами перед Родиной

Родители умершего лица с особыми наградами

Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами

Так, установлен разный процент скидки на газ в пределах средних норм потребления в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:

участник боевых действий - 75%

участник войны - 50%

лицо с инвалидностью в результате войны - 100%

член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины - 50%

лицо с особыми заслугами перед Родиной - 100%

родители умершего с особыми заслугами - 100%

вдова (вдовец) лица с особыми наградами - 100%

Льготу выделяют только на соцнорму, рассчитываемую отдельно для каждой семьи. Такая норма зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа.

Льготы на газ предоставляются при условии, если за предыдущие шесть месяцев размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышал величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Исключения делают для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Выплатами льгот и субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Деньги выдаются наличными.

Как оформить скидку