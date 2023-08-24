Украинцы могут получить 100% скидку на газ: кто именно и как

Некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.
Кто имеет право на скидку в 100% прописано в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Так, установлен разный процент скидки на газ в пределах средних норм потребления в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:
Льготу выделяют только на соцнорму, рассчитываемую отдельно для каждой семьи. Такая норма зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа.
Льготы на газ предоставляются при условии, если за предыдущие шесть месяцев размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышал величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.
Исключения делают для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Выплатами льгот и субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Деньги выдаются наличными.
Напомним, что украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше.
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