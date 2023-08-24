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Украинцы могут получить 100% скидку на газ: кто именно и как

Фото: Кто может не платить за газ в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.

Кто имеет право на скидку в 100% прописано в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кто имеет право на скидку 100% на газ

  • Лица с инвалидностью в результате войны
  • Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны
  • Лица с особыми заслугами перед Родиной
  • Родители умершего лица с особыми наградами
  • Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами

Так, установлен разный процент скидки на газ в пределах средних норм потребления в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:

  • участник боевых действий - 75%
  • участник войны - 50%
  • лицо с инвалидностью в результате войны - 100%
  • член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины - 50%
  • лицо с особыми заслугами перед Родиной - 100%
  • родители умершего с особыми заслугами - 100%
  • вдова (вдовец) лица с особыми наградами - 100%

Льготу выделяют только на соцнорму, рассчитываемую отдельно для каждой семьи. Такая норма зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа.

Льготы на газ предоставляются при условии, если за предыдущие шесть месяцев размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышал величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Исключения делают для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Выплатами льгот и субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Деньги выдаются наличными.

Как оформить скидку

  • через официальный сайт Пенсионного фонда
  • в Пенсионном фонде
  • через уполномоченных лиц территориального общества
  • в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)

Напомним, что украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше.

Читайте также, что будет, если не платить за коммуналку.

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