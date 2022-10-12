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Українці можуть лікуватися у приватних клініках безкоштовно: названо головну умову

Фото: Як потрапити до приватної клініки безкоштовно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українці можуть отримувати медичну допомогу безкоштовно, не лише у комунальних, а й у приватних медичних закладах.

Що для цього потрібне, розповіли українцям у Національній службі здоров'я.

Що потрібно знати

Головна умова отримання безкоштовних послуг у приватній клініці – наявність договору з НСЗУ.

Первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарів-ФОП. Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватній установі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги.

А саме:

  • Основні аналізи
  • Ведення нескладної вагітності
  • Виписка електронного рецепту лікарем
  • Щеплення (основні)

Спеціалізовану допомогу надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.

Також 48 приватних установ мають договір із НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції за договором із НСЗУ проводять 12 приватних закладів.

15 приватних закладів уклали договір на новий напрям у програмі медгарантій – "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Як ми писали раніше, названо методи, які допоможуть позбутися головного болю без таблеток.

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