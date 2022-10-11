Названо методи, які допоможуть позбутися головного болю без таблеток що точно допоможе

Під час війни кожна людина перебуває у стресі, тому часто можуть виникати головні болі. Іноді голова починає боліти там, де поблизу немає можливості придбати ліки або ж це відбувається так часто, що прийом медикаментів стає небезпечним. Однак, таку проблему можна вирішити народними способами.

Про це повідомили на сайті Doc.ua .

Як зняти головний біль без таблеток

Замість того, щоб вдаватися до знеболювальних, які багатьом протипоказані, наприклад годуючій мамі, можна спробувати природні методи. Це можливо за допомогою народних засобів, які не шкодять здоров'ю.

Поспіть

Головний біль виникає через перевтому або недосипання, що особливо часто трапляється під час війни. У такому випадку необхідно подрімати кілька годин.

Сон - це відмінне лікування головного болю без таблеток. На час сну вікно повинне бути відкритим.

Якщо не хочете, або не можете заснути, достатньо влаштувати собі "тиху годину", щоб позбутися неприємних симптомів. Протягом 10-15 хвилин потрібно полежати в повній тиші, обов'язково закривши очі.

Виконайте легкі вправи

Йога, медитація чи ходьба під час головного болю допоможуть впоратися з ним. Легке фізичне навантаження допоможе не тільки зберегти здоров'я тіла, але й покращити кровообіг.

Масаж

Масаж певних точок допоможе зняти напругу в голові та зменшити головний біль. Потрібно починати з чола й рухатися в бік потилиці, після чого перейти до вух і шиї.

Прогулянка на свіжому повітрі

Голова може боліти від гіпоксії, що зазвичай відбувається в опалювальний сезон, коли обігрівачі випалюють кисень. Потрібно влаштувати прогулянку по вулиці протягом 30 хвилин.

Водний баланс

Головний біль досить часто виникає через недостатню кількість рідини в організмі. Тому потрібно випити стакан негазованої води.

Кофеїн

Випийте чай, каву або щось з невеликою кількістю кофеїну. Якщо ви отримаєте його досить рано після початку болю, це може полегшити біль голови.

Теплий душ

Народні методи лікування головного болю різноманітні та включають прийняття душу, або ванни.

Часто головний біль проявляється через порушення кровообігу в голові через спазм м'язів або шийного остеохондрозу. Розширити судини допомагає прийняття гарячого душу, але якщо це неможливо, допоможе грілка, яку потрібно прикладати на область шиї.

Холодний компрес

Необхідно змочити полотняну серветку в холодній воді або обернути лід рушником, після чого прикласти до скронь і лоба. Однак не варто використовувати лід, заздалегідь не загорнувши його, адже можна викликати спазм судин.

Обернувши кілька кубиків льоду в рушник, слід тримати його з боків голови та на шиї протягом 10-15 хвилин.

Які трави та фрукти допоможуть

Лимон

Один з найпростіших, але ефективних напоїв проти раптового головного болю - це лимонна вода. Інтенсивність болю зменшиться, якщо випити теплої води з невеликою кількістю лимонного соку.

Крім того, соком лимона можна протирати скроні та лоб, що добре допомагає від головного болю.

Імбир

Корінь імбиру містить безліч корисних сполук, в тому числі антиоксиданти та протизапальні речовини. Потрібно 1 ч.л. нарізаного імбиру додати у склянку гарячої води та прокип'ятити кілька хвилин. Потім відфільтрувати, додати трохи меду та ліки готові.

Коріандр

Насіння коріандру можна жувати та використовувати в їжу або чаї. Щоб зняти біль, потрібно 1 ч.л. насіння коріандру додати в киплячу воду. Вода має кипіти, поки відчувається сильний запах коріандру. Потім у неї слід додати ½ ч.л. чайного листя та дати відвару настоятися кілька хвилин.

Ромашка

Потрібно 1 ч.л. ромашки заварити в склянці окропу. Коли ромашка настоїться кілька хвилин, її потрібно процідити та додати меду.

Чому виникають головні болі

Головний біль виникає через сигнали, що взаємодіють між мозком, кровоносними судинами та навколишніми нервами.

Сильні головні болі можуть виникати через: