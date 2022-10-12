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Украинцы могут лечиться в частных клиниках бесплатно: названо главное условие

Фото: Как попасть в частную клинику бесплатно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно, не только в коммунальных, но и в частных медицинских учреждениях.

Что для этого нужно, рассказали украинцам в Национальной службе здоровья.

Что нужно знать

Главное условие получение бесплатных услуг в частной клинике - это наличие договора с НСЗУ.

Первичную медицинскую помощь по договору с НСЗУ оказывают 298 частных и 674 врачей-ФЛП. Пациенту, избравшему своего врача в частном учреждении, доступен весь перечень услуг первичной медицинской помощи.

А именно:

  • Основные анализы
  • Ведение несложной беременности
  • Выписка электронного рецепта врачом
  • Прививки (основные)

Специализированную помощь оказывают 111 частных заведений и 11 врачей-ФЛП.

Также 48 частных учреждений имеют договор с НСЗУ на медицинскую помощь детям и взрослым в амбулаторных условиях.

Хирургические операции по договору с НСЗУ проводят 12 частных заведений.

15 частных заведений заключили договор на новое направление в программе медгарантий – "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Как мы писали ранее, названы методы, которые помогут избавиться от головной боли без таблеток.

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