Українці можуть лікуватися у приватних клініках безкоштовно: названо головну умову
Українці можуть отримувати медичну допомогу безкоштовно, не лише у комунальних, а й у приватних медичних закладах.
Що для цього потрібне, розповіли українцям у Національній службі здоров'я.
Що потрібно знати
Головна умова отримання безкоштовних послуг у приватній клініці – наявність договору з НСЗУ.
Первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарів-ФОП. Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватній установі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги.
А саме:
- Основні аналізи
- Ведення нескладної вагітності
- Виписка електронного рецепту лікарем
- Щеплення (основні)
Спеціалізовану допомогу надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.
Також 48 приватних установ мають договір із НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах.
Хірургічні операції за договором із НСЗУ проводять 12 приватних закладів.
15 приватних закладів уклали договір на новий напрям у програмі медгарантій – "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".
Як ми писали раніше, названо методи, які допоможуть позбутися головного болю без таблеток.
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