Украинцы могут лечиться в частных клиниках бесплатно: названо главное условие
Украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно, не только в коммунальных, но и в частных медицинских учреждениях.
Что для этого нужно, рассказали украинцам в Национальной службе здоровья.
Что нужно знать
Главное условие получение бесплатных услуг в частной клинике - это наличие договора с НСЗУ.
Первичную медицинскую помощь по договору с НСЗУ оказывают 298 частных и 674 врачей-ФЛП. Пациенту, избравшему своего врача в частном учреждении, доступен весь перечень услуг первичной медицинской помощи.
А именно:
- Основные анализы
- Ведение несложной беременности
- Выписка электронного рецепта врачом
- Прививки (основные)
Специализированную помощь оказывают 111 частных заведений и 11 врачей-ФЛП.
Также 48 частных учреждений имеют договор с НСЗУ на медицинскую помощь детям и взрослым в амбулаторных условиях.
Хирургические операции по договору с НСЗУ проводят 12 частных заведений.
15 частных заведений заключили договор на новое направление в программе медгарантий – "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
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