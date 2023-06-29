UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції: як отримати таку послугу

Як зробити операцію безкоштовно (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто пацієнти не мають потреби залишатися в стаціонарі після операції, якщо хірургічне втручання не було надто серйозним і складним. В Україні такі операції називаються "хірургією одного дня", і за них можна не платити.

Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Які ще послуги є безкоштовними

Крім самої операції, до "хірургії одного дня" входять також:

  • планова госпіталізація пацієнтів, які мають відповідні до запланованого хірургічного втручання обстеження, виконані перед цим амбулаторно
  • огляд особистим лікарем перед наданням медичної послуги
  • огляд анестезіолога та знеболення під час діагностики, процедур і самої операції
  • необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, в яких виникне потреба в разі ускладнень під час операції
  • проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару
  • гістологічне або цитологічне дослідження
  • післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення
  • ліки та медвироби з Нацпереліку

Як отримати послугу безкоштовної операції

Щоб отримати послугу "хірургії одного дня" безоплатно, потрібно звернутись до лікарні, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня". Також зауважте, що лікарня повинна мати змогу надавати вам необхідний вид допомоги.

Для цього потрібне направлення сімейного або лікуючого лікаря.

Ви також можете звернутися за послугою під час переведення з іншого закладу чи клінічного підрозділу лікарні.

Раніше ми писали, як діти, постраждалі від війни можуть безкоштовно пройти реабілітацію.

Читайте також, де хворі на онкологію українці можуть безкоштовно лікуватися в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУздоровя