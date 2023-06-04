Деякі діти можуть безплатно пройти реабілітацію: як скористатись послугами
Вже понад рік українці живуть у стані постійного стресу через війну. Недоїдання, зневоднення і перебування у бомбосховищах чи підвалах - усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат - частина немовлят народжується передчасно або з певними хворобами. Держава надає можливість таким дітям пройти безплатну реабілітацію.
Про це повідомило МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
Хто може пройти безплатно реабілітацію
В рамках Програми медичних гарантій держава надає пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:
- медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших 3 років життя;
- реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах.
З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тис. дітей.
Якими послугами можуть скористатись дорослі
Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до 3 років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг.
А саме:
- психологічний супровід;
- навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;
- підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для дитини та тренінг із їх використання.
Як отримати безплатні послуги
Для цього батькам потрібно зробити наступні кроки:
- мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
- мати направлення лікуючого лікаря;
- мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.
Для дітей старше 3 років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.
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