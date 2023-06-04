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Деякі діти можуть безплатно пройти реабілітацію: як скористатись послугами

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Неділя 04 червня 2023 08:02
Деякі діти можуть безплатно пройти реабілітацію: як скористатись послугами Як безкоштовно направити дитину на реабілітацію (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Вже понад рік українці живуть у стані постійного стресу через війну. Недоїдання, зневоднення і перебування у бомбосховищах чи підвалах - усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат - частина немовлят народжується передчасно або з певними хворобами. Держава надає можливість таким дітям пройти безплатну реабілітацію.

Про це повідомило МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Хто може пройти безплатно реабілітацію

В рамках Програми медичних гарантій держава надає пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:

  • медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших 3 років життя;
  • реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
  • реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах.

З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тис. дітей.

Якими послугами можуть скористатись дорослі

Слід зауважити, що в рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до 3 років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг.

А саме:

  • психологічний супровід;
  • навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;
  • підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для дитини та тренінг із їх використання.

Як отримати безплатні послуги

Для цього батькам потрібно зробити наступні кроки:

  • мати направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
  • мати направлення лікуючого лікаря;
  • мати направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.

Для дітей старше 3 років обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.

Раніше ми писали про те, які медичні послуги можна отримати дитина від народження - список.

Читайте також про те, що українці можуть безплатно проконсультуватись в ендокринолога.

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