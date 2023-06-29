Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу

Какие еще услуги бесплатные

Помимо самой операции, в "хирургию одного дня" входят также:

плановая госпитализация пациентов, имеющих соответствующие запланированному хирургическому вмешательству обследования, выполненные перед этим амбулаторно

осмотр личным врачом перед оказанием медицинской услуги

обзор анестезиолога и обезболивания во время диагностики, процедур и самой операции

необходимые лабораторные и инструментальные исследования, в которых возникнет необходимость в случае осложнений во время операции

проведение диагностических, лечебно-диагностических и хирургических вмешательств/процедур, осуществление которых невозможно в амбулаторных условиях и требует наблюдения в течение не более 24 часов в условиях стационара

гистологическое или цитологическое исследование

послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению

лекарства и медизделия из Национального перечня

Как получить услугу бесплатной операции

Чтобы получить услугу "хирургии одного дня" бесплатно, нужно обратиться в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня". Также обратите внимание, что больница должна иметь возможность оказывать вам необходимый вид помощи.

Для этого требуется направление семейного или лечащего врача.

Вы также можете обратиться за услугой при переводе из другого учреждения или клинического подразделения больницы.