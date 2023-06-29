Украинцы могут бесплатно сделать хирургические операции: как получить такую услугу

Часто пациенты не нуждаются в стационаре после операции, если хирургическое вмешательство не было слишком серьезным и сложным. В Украине такие операции называются "хирургией одного дня", и за них можно не платить.
Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Помимо самой операции, в "хирургию одного дня" входят также:
Чтобы получить услугу "хирургии одного дня" бесплатно, нужно обратиться в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня". Также обратите внимание, что больница должна иметь возможность оказывать вам необходимый вид помощи.
Для этого требуется направление семейного или лечащего врача.
Вы также можете обратиться за услугой при переводе из другого учреждения или клинического подразделения больницы.
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