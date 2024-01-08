Українці можуть безкоштовно вчити польську мову: як це зробити

Як працює Lingva Polska

Програма навчання складається з 30 модулів по 5 уроків та містить більше 10 тисяч вправ на кожному рівні (А1 та А2).

Кожен урок має свій тематичний діалог та 50-70 завдань до нього для засвоєння матеріалу.

Навчання відбувається на реалістичних діалогах (кейсах), озвучених носіями мови. Крім того, в процес включений принцип гейміфікації, завдяки якому учень змагається із собою на швидкість та правильність виконання вправ.

Програма в цілому направлена на розвиток мовної інтуїції, що дозволяє будувати речення так, як це роблять носії мови.

Додатково в інтерфейс системи включена спеціальна віртуальна клавіатура з літерами польського алфавіту, яких немає на звичайних клавіатурах комп'ютерів.



Як виглядає сайт для вивчення польської мови (скриншоти / Lingva Polska)

Зауважимо, що за тиждень після запуску проєкту на порталі Lingva Polska вже зареєструвалися понад 10 тисяч користувачів. Долучитися до безкоштовного вивчення польської мови можна за цим посиланням.



Чому вивчати польську мову корисно

Створення програми Lingva Polska позитивно оцінили в Міністерстві освіти і науки України, адже “Польща є стратегічним партнером України й багатьом українцям наразі потрібно вільно спілкуватися польською".

"Ми раді, що в українців зʼявляються безплатні можливості для вивчення іноземних мов, адже це сприяє розвитку особистості та відкриває безліч нових можливостей. Тож тепер усі українці за кордоном і в Україні мають змогу безплатно вивчати польську мову, а вчителі й учительки можуть використовувати цю програму в школах, щоб зробити навчання цікавішим та кориснішим", - говорить заступник глави МОН Андрій Сташків.

Автор методики Lingva Polska, відомий психолінгвіст Віталій Зубков наголошує, що для вільного володіння іноземною мовою не варто знати багато слів та використовувати їх згідно з правилами, адже насправді “жоден носій жодної мови у світі так не робить”.

"Завдяки нашій програмі користувач вивчає польську мову, які рідну і отримує впевненість у тому, що він може розуміти та говорити польською мовою. Програма закохує користувача у власну здатність спілкуватись польською мовою вже з перших уроків, коли навчання стає не складною рутиною, а цікавою пригодою", - додає він.

Зауважимо, що за даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, лише 22% українців, що мають статус біженців в Польщі, вивчили польську мову. При тому більшість з них - поверхово. Лише 10% українців можуть спілкуватись польською вільно.

Основними бар’єрами, які заважають опанувати іноземною мовою, українці визначили брак часу (38%) та брак фінансів (33%).

В Україні ж, за даними підпорядкованому Оксену Лісовому відомству, наразі польську мову вивчають майже 90 тисяч учнів. Це четверте місце серед всіх іноземних мов, які вивчаються у школах.