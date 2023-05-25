Українці можуть безкоштовно проконсультуватися в ендокринолога: як це зробити

Що для цього потрібно

Для того, щоб отримати безкоштовно консультацію ендокринолога, насамперед зверніться до свого сімейного лікаря, який за потреби призначить додаткові обстеження, або випише направлення до ендокринолога.

З направленням - консультація та огляд ендокринолога є безоплатними. Для цього потрібно звернутись у будь-яку поліклініку, яка має договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги.

Знайти такі лікарні можна за посиланням.

Для цього оберіть у фільтрі "Напрям" назву "Амбулаторні послуги загального профілю". На дашборді є контакти усіх лікарень або можна отримати інформацію за номером 16-77.

Що потрібно обов'язково перевірити

Щитоподібна залоза - ендокринний орган, який виробляє гормони тироксин (Т4), трийодтиронін (Т3) та кальцитонін. Ці гормони потрібні для нормального функціонування практично всіх органів та систем організму.

Якщо ви здорова людина, не маєте хронічних захворювань, скарг або генетичної схильності до чогось, тоді лікар радить здати ці базові показники:

загальний аналіз крові (необхідний для загальної картини, наявності анемій, хронічних запальних захворювань тощо)

феритин (наявність залізодефіциту, особливо в жінок, які мають менструацію. Якщо вже наступила менопауза або ви приймаєте оральні контрацептиви, цей аналіз можна не здавати)

загальний аналіз сечі (дасть змогу оцінити сечостатеву систему)

ттг, т4 вільний (функція щитоподібної залози)

ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої та низької щільності)

печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ білірубін і фракції)

глюкоза крові (для виключення цукрового діабету та переддіабетних станів)

вітамін D (25-ОН)

Чоловікам до цього списку варто додати тестостерон, аналіз на ПСА після 40 років. Феритин здавати не обов'язково.

Якщо ви не вживаєте м'яса, додайте до переліку феритин, вітамін В12 і вітамін D.