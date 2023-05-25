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Украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога: как это сделать

Как получить бесплатную консультацию эндокринолога (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Эндокринолог - это врач, который проводит диагностику, профилактику и лечение патологий эндокринной системы. Поскольку многие из них могут вообще не проявляться, следует регулярно обследовать этот орган.

В Telegram-канале НСЗУ рассказали, как можно бесплатно посетить эндокринолога.

Что для этого нужно

Чтобы получить бесплатно консультацию эндокринолога, прежде всего обратитесь к своему семейному врачу, который при необходимости назначит дополнительные обследования, или выпишет направление к эндокринологу.

С направлением - консультация и осмотр эндокринолога бесплатны. Для этого нужно обратиться в любую поликлинику, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом амбулаторной медицинской помощи.

Найти такие больницы можно по ссылке.

Для этого выберите в фильтре "Направление" название "Амбулаторные услуги общего профиля". На дашборде есть контакты всех больниц или можно получить информацию по номеру 16-77.

Что нужно обязательно проверить

Щитовидная железа - эндокринный орган, производящий гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин. Эти гормоны необходимы для обычного функционирования фактически всех органов и систем организма.

Если вы здоровый человек, нет хронических заболеваний, жалоб или генетической предрасположенности к чему-то, тогда врач советует сдать эти базовые показатели:

  • общий анализ крови (необходим для общей картины, наличия анемий, хронических воспалительных заболеваний)
  • ферритин (наличие железодефицита, особенно у женщин, имеющих менструацию. Если уже наступила менопауза или вы принимаете оральные контрацептивы, этот анализ можно не сдавать)
  • общий анализ мочи (позволит оценить мочеполовую систему)
  • ттг, т4 свободный (функция щитовидной железы)
  • липидограмма (холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности)
  • печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ билирубин и фракции)
  • глюкоза крови (для исключения сахарного диабета и преддиабетных состояний)
  • витамин D (25-ОН)

Мужчинам в этот список следует добавить тестостерон, анализ на ПСА после 40 лет. Ферритин сдавать не обязательно.

Если вы не употребляете мясо, добавьте в список ферритин, витамин В12 и витамин D.

Раньше мы рассказывали, какие мифы о гормональном лекарстве следует знать каждому.

Читайте также, как украинцы могут лечиться в частных медучреждениях бесплатно.

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НСЗУлікаріендокринолог