Украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога: как это сделать

Что для этого нужно

Чтобы получить бесплатно консультацию эндокринолога, прежде всего обратитесь к своему семейному врачу, который при необходимости назначит дополнительные обследования, или выпишет направление к эндокринологу.

С направлением - консультация и осмотр эндокринолога бесплатны. Для этого нужно обратиться в любую поликлинику, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом амбулаторной медицинской помощи.

Найти такие больницы можно по ссылке.

Для этого выберите в фильтре "Направление" название "Амбулаторные услуги общего профиля". На дашборде есть контакты всех больниц или можно получить информацию по номеру 16-77.

Что нужно обязательно проверить

Щитовидная железа - эндокринный орган, производящий гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин. Эти гормоны необходимы для обычного функционирования фактически всех органов и систем организма.

Если вы здоровый человек, нет хронических заболеваний, жалоб или генетической предрасположенности к чему-то, тогда врач советует сдать эти базовые показатели:

общий анализ крови (необходим для общей картины, наличия анемий, хронических воспалительных заболеваний)

ферритин (наличие железодефицита, особенно у женщин, имеющих менструацию. Если уже наступила менопауза или вы принимаете оральные контрацептивы, этот анализ можно не сдавать)

общий анализ мочи (позволит оценить мочеполовую систему)

ттг, т4 свободный (функция щитовидной железы)

липидограмма (холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности)

печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ билирубин и фракции)

глюкоза крови (для исключения сахарного диабета и преддиабетных состояний)

витамин D (25-ОН)

Мужчинам в этот список следует добавить тестостерон, анализ на ПСА после 40 лет. Ферритин сдавать не обязательно.

Если вы не употребляете мясо, добавьте в список ферритин, витамин В12 и витамин D.