Украинцы могут бесплатно проконсультироваться у эндокринолога: как это сделать

Эндокринолог - это врач, который проводит диагностику, профилактику и лечение патологий эндокринной системы. Поскольку многие из них могут вообще не проявляться, следует регулярно обследовать этот орган.
В Telegram-канале НСЗУ рассказали, как можно бесплатно посетить эндокринолога.
Чтобы получить бесплатно консультацию эндокринолога, прежде всего обратитесь к своему семейному врачу, который при необходимости назначит дополнительные обследования, или выпишет направление к эндокринологу.
С направлением - консультация и осмотр эндокринолога бесплатны. Для этого нужно обратиться в любую поликлинику, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом амбулаторной медицинской помощи.
Найти такие больницы можно по ссылке.
Для этого выберите в фильтре "Направление" название "Амбулаторные услуги общего профиля". На дашборде есть контакты всех больниц или можно получить информацию по номеру 16-77.
Щитовидная железа - эндокринный орган, производящий гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин. Эти гормоны необходимы для обычного функционирования фактически всех органов и систем организма.
Если вы здоровый человек, нет хронических заболеваний, жалоб или генетической предрасположенности к чему-то, тогда врач советует сдать эти базовые показатели:
Мужчинам в этот список следует добавить тестостерон, анализ на ПСА после 40 лет. Ферритин сдавать не обязательно.
Если вы не употребляете мясо, добавьте в список ферритин, витамин В12 и витамин D.
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