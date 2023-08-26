Українці можуть безкоштовно отримати продуктові набори: як подати заявку

Хто може отримати допомогу

Допомога надається всім українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, пенсіонерам з мінімальними доходами, громадянам, які мешкають у прифронтових населених пунктах.

Як оформити допомогу

На платформі "єДопомога" потрібно обрати розділ "Отримати допомогу".

Далі необхідно залишити заявку. Ви отримаєте допомогу з рук в руки чи сертифікат, щоб купити продукти, засоби гігієни чи ліки.

Що стосується отримання сертифіката, то людина, яка потребує допомоги, залишає заявку, в якій описує, яка допомога потрібна. Благодійник, який готовий допомогти оплачує передоплату "єДопомога" на продукти, ліки, засоби гігієни, паливо тощо.

Людина, яка залишила заявку, отримує смс із кодом передоплати, яке може пред’явити на касі в магазині партнерів платформи. Код стане підтвердженням оплати за необхідні товари.

Отримання допомоги з рук в руки

Людина, яка потребує допомоги, залишає заявку, в якій описує, яка допомога потрібна. Благодійник, який готовий допомогти, відгукується на цю заявку.

Зокрема, можливість допомоги та швидкість залежить від того, яка допомога потрібна, і куди її необхідно передати. Наприклад, якщо допомогу потрібно доставити близько до зони активних бойових дій, то за такою заявкою буде важко допомогти.