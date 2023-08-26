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Украинцы могут бесплатно получить продуктовые наборы: как подать заявку

Украинцы могут получить гуманитарную помощь (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцам, независимо от региона и принадлежности к социально уязвимым категориям, может быть предоставлена гуманитарная помощь. Эта помощь предоставляется продуктами, лекарствами, одеждой и другими очень необходимыми предметами.

Помощь можно получить на платформе "єДопомога".

Кто может получить помощь

Помощь оказывается всем украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами, гражданам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах.

Как оформить помощь

На платформе "єДопомога" нужно выбрать раздел "Отримати допомогу".

Далее нужно оставить заявку. Вы получите помощь из рук в руки или сертификат, чтобы купить продукты, средства гигиены или лекарства.

Что касается получения сертификата, то человек, нуждающийся в помощи, оставляет заявку, в которой описывает, какая помощь нужна. Благотворитель, который готов помочь оплачивает предоплату "єДопомога"  на продукты, лекарства, средства гигиены, топливо и т.д.

Человек, оставивший заявку, получает смс с кодом предоплаты, который может предъявить на кассе в магазине партнеров платформы. Код станет подтверждением оплаты необходимых товаров.

Получение помощи из рук в руки

Человек, нуждающийся в помощи, оставляет заявку, в которой описывает, какая помощь нужна. Благотворитель, который готов помочь, откликается на эту заявку.

В частности, возможность помощи и скорость зависит от того, какая помощь нужна и куда ее необходимо передать. К примеру, если помощь нужно доставить близко к зоне активных боевых действий, то по такой заявке будет трудно помочь.

Ранее мы сообщали, в каких странах украинцам оказывают наибольшую финансовую помощь.

Также мы писали, что украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда.

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