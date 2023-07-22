Українці можуть безкоштовно отримати продуктові набори: що для цього потрібно

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Допомога від Спортивного та гуманітарного центру "Акварена" надається українцям, які найбільше потребують її та проживають зараз у місті Харків.

Як отримати набори

Для того, щоб отримати продуктові набори потрібно зареєструватись за посиланням.

У заяві вкажіть таку інформацію:

ваш e-mail

ПІБ

номер телефону

ваша адреса

ваш вік

якщо ви маєте довідку ВПО, вкажіть номер та дату видачі (це не обов’язково для заповнення)

якщо ви маєте пенсійне посвідчення, вкажіть номер та вид пенсії

якщо ви маєте посвідчення багатодітної сім’ї, вкажіть номер та дату видачі (це не обов’язково для заповнення)

виберіть зручну для вас адресу пунктів видачі допомоги

якщо користувались послугами фонду раніше та вкажіть якими саме

Як тільки заявки будуть оброблені, зателефонує фахівець та запросить на видачу допомоги.

Важливо, що заявку слід подавати на кожну людину окремо (якщо подано 2 заявки з одним однаковим номером телефону, можна отримати лише 1 набір гуманітарної допомоги).

Контактні дані e-mail для додаткової інформації: aquarena.hc@gmail.com.