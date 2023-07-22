Українці можуть безкоштовно отримати продуктові набори: що для цього потрібно

Громадянам України, які постраждали через війну, продовжують видавати гуманітарну допомогу. Її можна отримати у вигляді продуктів харчування.
Що необхідно для отримання допомоги - читайте нижче.
Допомога від Спортивного та гуманітарного центру "Акварена" надається українцям, які найбільше потребують її та проживають зараз у місті Харків.
Для того, щоб отримати продуктові набори потрібно зареєструватись за посиланням.
У заяві вкажіть таку інформацію:
Як тільки заявки будуть оброблені, зателефонує фахівець та запросить на видачу допомоги.
Важливо, що заявку слід подавати на кожну людину окремо (якщо подано 2 заявки з одним однаковим номером телефону, можна отримати лише 1 набір гуманітарної допомоги).
Контактні дані e-mail для додаткової інформації: aquarena.hc@gmail.com.
Раніше ми повідомляли, що українці можуть безкоштовно отримати продукти та ліки.
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