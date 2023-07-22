Украинцы могут бесплатно получить продуктовые наборы: что для этого нужно

Гражданам Украины, пострадавшим из-за войны, продолжают выдавать гуманитарную помощь. Ее можно получить в виде продуктов питания.
Что необходимо для получения помощи - читайте ниже.
Помощь от Спортивного и гуманитарного центра "Акварена" предоставляется украинцам, которые больше всего нуждаются в ней и проживают сейчас в городе Харьков.
Для того чтобы получить продуктовые наборы, нужно зарегистрироваться по ссылке.
В заявлении укажите следующую информацию:
Как только заявки будут обработаны, позвонит специалист и пригласит на выдачу помощи.
Важно, что заявка должна подаваться на каждого человека отдельно (если подано 2 заявки с одним одинаковым номером телефона, можно получить только 1 набор гуманитарной помощи).
Контактные данные e-mail для получения дополнительной информации: aquarena.hc@gmail.com.
Ранее мы сообщали, что украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства.
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