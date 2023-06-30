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Українці масово скаржаться на мовні порушення у своїх містах: хто очолив антирейтинг

В Україні часто порушують мовний закон (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Україні почали частіше скаржитися на порушення мовного закону. У 2023 році в середньому надходить по 330 на місяць. Для порівняння це на 5% більше тих самих показників у 2021 році та майже удвічі більше ніж минулого року.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабота.

В якій сфері найбільше порушень закону

Майже 31% звернень стосується порушень в інтернеті, а саме через відсутність української мови на сайтах.

На другому місці звернення щодо обслуговування російською мовою. Однак варто зауважити, що є й позитивні зрушення в цій сфері: у 2021 році частка цих звернень складала 24%, а у 2023 - вже 17%.

А от частка звернень щодо порушень у рекламі цього року навпаки зросла з 11% до 14% порівняно з 2021 роком.

Цікаво, що помітно збільшилася кількість звернень щодо порушень мовного закону у сфері освіти. Станом на 12 червня 2023 року, коли дослідження було завершене, кількість порушень становить 10%, тоді як у 2021 році була приблизно 4%.

Найменше порушень зафіксовано у сфері медіа - лише 4,7%.

Яке місто очолює антирейтинг порушень

Протягом січня-червня 2023 року найбільше скарг "зібрав" Київ - 674 порушення. У Київській області було зафіксовано 73 звернення.

Другу позицію займає Харків із 256 порушеннями; потім Одеса - 238 порушень, а закриває цей рейтинг Дніпро зі 145 зафіксованими порушеннями.

Натомість на Рівненщині за пів року не було жодних звернень про порушення мовного закону.

Найменше порушень було також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Херсонській та Луганській областях.

Раніше ми писали, які стереотипи про українську мову нам нав'язала російська пропаганда.

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