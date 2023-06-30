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Украинцы массово жалуются на языковые нарушения в своих городах: кто возглавил антирейтинг

В Украине часто нарушают языковой закон (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украине стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона. В 2023 году в среднем поступает по 330 в месяц. Для сравнения это на 5% больше тех же показателей в 2021 году и почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

В какой сфере больше всего нарушений закона

Около 31% обращений касается нарушений в интернете, а именно из-за отсутствия украинского языка на сайтах.

На втором месте обращение по обслуживанию на русском языке. Однако следует отметить, что есть и положительные сдвиги в этой сфере: в 2021 году доля этих обращений составляла 24%, а в 2023 - уже 17%.

А вот доля обращений по поводу нарушений в рекламе в этом году наоборот выросла с 11% до 14% по сравнению с 2021 годом.

Интересно, что заметно увеличилось количество обращений по поводу нарушений языкового закона в сфере образования. По состоянию на 12 июня 2023 года, когда исследование было завершено, количество нарушений составляет 10%, тогда как в 2021 году было примерно 4%.

Меньше всего нарушений зафиксировано в сфере медиа - всего 4,7%.

Какой город возглавляет антирейтинг нарушений

В течение января-июня 2023 года больше всего жалоб "собрал" Киев - 674 нарушения. В Киевской области было зафиксировано 73 обращения.

Вторую позицию занимает Харьков с 256 нарушениями; затем Одесса - 238 нарушений, а закрывает этот рейтинг Днепр со 145 зафиксированными нарушениями.

В свою очередь в Ровенской области за полгода не было никаких обращений о нарушении языкового закона.

Меньше всего нарушений было также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Херсонской и Луганской областях.

Раньше мы писали, какие стереотипы об украинском языке нам навязала российская пропаганда.

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мовний законязыковой омбудсмен