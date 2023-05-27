Українці купують шкідливі продукти: названо найнебезпечніше місце для закупівлі

Експерт каже, що головна небезпека стихійних ринків полягає в тому, що у продавців не можна перевірити інформацію про виробника та сам товар. Це своєю чергою може призвести до купівлі шкідливого або навіть протермінованого продукту.

"Раджу купувати продукцію у мережах. Тобто там, де ви можете висунути претензію, попросити документи виробника, де зможете повернути назад продукцію і де ваше здоров'я буде в безпеці", - каже фахівець.

Вона додає, що найчастіше люди йдуть на базари через те, що там нібито домашня продукція та нижчі ціни. Проте водночас покупець не може знати, скільки часу господиня збирала домашні яйця, наприклад, і перевірити це також неможливо.

Для закупок продуктами краще обирати супермаркети (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ще одна перевага продуктового шопінгу в торгових мережах полягає в тому, що ви можете повернути гроші, якщо товар виявився зіпсованим. А от на базарі вам це навряд чи вдасться, тому що у вас навіть чека на руках не буде.

Найголовнішою небезпекою здійснення покупок на стихійних ринках є антисанітарія. У цьому випадку може бути пряма загроза вашому здоров'ю та іноді навіть життю.

"Антисанітарія на наших ринках вражає, тому що немає тих рукавичок, немає умов, стелажів, все на повітрі, машини їздять", - наголосила експерт.