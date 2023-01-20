Українці, не купуйте це! В супермаркетах "гноблять" виробників, що працюють на Росію: фотофакт

Агресивний маркетинг?

У соцмережі Twitter користувачі із різних міст України почали ділитись фото чипсами "Люкс" із маркуванням, на якому закликають не купувати товари брендів, що досі платять податки у бюджет Росії, з якого фінансують війну проти України.

На перший погляд, може скластися враження, що це агресивний маркетинг бренду "Люкс", адже у "маркуванні" є згадка про прямого їхнього конкурента - чипси "Lays".

Саме так це трактують у журналі Business Ukraine - англомовному виданні, що висвітлює актуальні події в Україні.

"Розумний маркетинг: український хрусткий бренд

"Люкс" тепер має упаковування, яке показує, які компанії серед його конкурентів продовжують працювати та платити податки в Росії, фінансуючи таким чином геноцидне вторгнення в Україну", - йдеться у дописі Business Ukraine mag у Twitter.

Ось такі "маркування" з'явились на упакуваннях бренду "Люкс" (фото: Twitter/Business Ukraine mag)

На оприлюднених фото можна побачити різні "маркування" із гучним слоганом та переліком брендів, які працюють в РФ. Зокрема там написано "Ось на що йдуть сплачені в Росії податки" та "Російські посіпаки, які платять податки в Раші".

У цьому переліку бачимо чипси "Lays", бренди Nescafe, Bounty, Mars, Nestea, M&M’s, Хрусteam. Також на упакуванні розмістили QR-код із закликом до українців сканувати його, щоб знати, що купують.

Користувачі мережі одразу відреагували на такі фото із супермаркетів. Дехто зізнається, що відмовиться від продукції цих брендів, аби не спонсорувати виробників, які платять податки країні-агресорці.

Таким чином, може здатись, що дане "маркування" зробив сам бренд "Люкс", аби на фоні "чорної" репутації конкурентів його продукцію купували більше... Проте є величезне "але", яке ставить під сумнів такий варіант...

У чому "проблема" чипсів "Люкс"

Річ у тім, що виробляє чипси "Люкс" українська філія компанії "Mondelez International". А вони ще на початку повномасштабної війни офіційно заявили, що не закриють своє виробництво у Росії, але скоротять обсяги.

Відповідно, абсолютно логічно зробити висновки, що подібні "маркування" недоцільно робити бренду "Люкс", який і сам фінансує бюджет РФ.

Поряд із цим у Twitter також з'явились фото цих чипсів, на яких є "маркування" із текстом "Ігноруй продукцію "Люкс". Компанія, що працює в Росії Mondelez International"

Ось так виглядає "маркування" на чипсах "Люкс" (фото: Twitter/Поліський холерик)

Особливо кумедно, коли користувачі соцмережі діляться фото із супермаркету, де на одних поличках бренд "Люкс" начебто "закликає" не купувати продукцію компаній, що сплачують податки в РФ, а на інших поличках - той же бренд "Люкс" із "маркуванням", що вони теж працюють у Росії.

Ось із такими "маркуваннями" продають чипси в деяких українських супермаркетах (фото: Twitter/Ося)

Яка позиція відомих брендів, що працюють у РФ

Американський бренд Lay's, що належить компанії PepsiCo не закрив свій бізнес в Росії. Цим де-факто підтримав війну проти України. Попри санкції та заяви, компанія продовжила торгівлю в РФ і придумала відмовку, що це "товари для звичайних росіян".

Цей виробник крім чипсів Lay's та снеків Хрусteam, випускає бренди "Сандора", "Садочок", "Сандорик". А також газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea, вода "Аква Мінерале".

Американська компанія Mars, яка виробляє цілу лінійку солодощів, ще у березні 2022 року заявила, що зупиняє свою діяльність в Росії. Вона, начебто, відмовилась імпортувати свою продукцію в РФ, та експортувати свою товари з Росії.

Проте по факту, на 11-й місяць повномасштабної війни РФ проти України, бачимо, що американська компанія досі працює з країною-агресоркою.

Компанія Mars випускає ці бренди: Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's.

Швейцарська компанія Nestle також залишилась працювати у РФ. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Nestle зробили заяву, що компанія припиняє розвиток та присутність у РФ більшості брендів, за винятком базових продуктів: дитячого та спеціального медичного харчування. Але на практиці маємо інший досвід.

Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

Хто стоїть за "маркуванням"?

Враховуючи усі ці факти, доходимо висновку, що ці "маркування" - справа рук активістів, які інформують українців про виробників, які хоч і, начебто, засуджують воєнні діє Росії в Україні, проте продовжують працювати з агресором і фінансувати його.

Якщо зісканувати qr-код із "маркування", то відкривається посилання на інформацію про топ-10 найбільших платників податків, які не вийшли з ринку Росії.

Активісти закликають бойкотувати продукцію виробників, що працюють у РФ (скриншот)

На цьому ж сайті є опція, яка дозволяє українцям, обираючи товар, перевірити, чи не сплачує компанія-виробник податки в бюджет РФ.

Виробник чипсів "Люкс" компанія Mondelez International у топ-десятку не ввійшла, тому її нема у переліку в "маркуванні". А ці наліпки із закликом ігнорувати їхню продукцію можуть бути або справою рук конкурентів, або інших активістів, які вирішили не обмежуватись лише "десяткою найбільших платників".

Тот-10 компаній, що фінансують бюджет РФ (скриншот)