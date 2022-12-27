Війна не завада? Італійські бренди спонсорують "російський бал" в Римі

Схоже, що італійська сторона ризикує опинитися в епіцентрі скандалу. В той час, коли Україна протистоїть масштабному вторгненню РФ, в самому центрі Риму намічається "великий російський бал", який спонсоруватимуть відомі бренди Італії.

Що про це відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Зміцнення культур" під час російської агресії

Відомо, що цей бал проходитиме 14 січня 2023 року в аристократичному палаці Бранкаччо у Римі у самому серці італійської столиці.

Як вказано на сайті компанії, яка патронує захід (йдеться про Eventi Roma), захід присвячений 150-річчю від дня народження російського композитора Сергія Рахманінова.

Фото: організатори кажуть, що "бал" націлений на "зміцнення культур" між Італією та РФ (eventi-rome.com)

Не мало важливим є й той факт, що це щорічний святковий захід, який проходить спільно з культурною Асоціацією Amici della Grande Russia та Національною компанією історичного танцю UNESCO.

Тож, як бачимо, навіть російська агресія проти України, яка триває вже цілих 8 років, ніяк не вплинула на це.

Але найцікавішим виявилося те, що серед журі, які оцінюватимуть постановки, костюми й не лише буде відомий італійський дизайнер взуття Джиммі Балдініні та дизайнер - "королева сумок" Елеонора Альтаморе.

Як вказано на сайті організатора, цей бал "не простий бал, а ще й спрямований на зміцнення відносин та культурного обміну між Росією та Італією".

"Захід традиційно проходить під патронатом Відділу культури римської міської мерії, Національної компанії історичного танцю UNESCO", - також йдеться в описі.

Італійські бренди стануть спонсорами

Ну і "вишенькою на торті" стало те, що саме цього разу, коли йде вже повномасштабна війна Росії проти України, спонсором "російського балу" стане відома італійська компанія Baldinini.

Фото: італійські бренди взялися спонсорувати "російський бал" (eventi-rome.com)

А також цілий список італійських спонсорів "російського дійства", а саме: інститут краси Velluto, винне господарство Ca D'Abruzzo, фірма з виробництва салямі та сирів Stefanoni, чорна ікра від Premium Caviale Italia, готель CHP Colonna Pevero Hotel на Сардинії та "артистичні вілли та квартири" Homart від вищезгаданої дизайнерки Елеонори Альтаморе.

І, як підсумок, хочеться додати, поки українці закликають весь цивілізований світ, зокрема, й бренди та різного роду компанії відмовитися від співпраці з Росією та покинути її ринок, то за межами країну агресора деякі навіть й спонсорують.

Не "балом" єдиними

Нагадаємо, що зовсім нещодавно українці в італійському Мілані влаштували акцію протесту театру опери та балету La Scala, який відкрив театральний сезон оперою "Борис Годунов" російського композитора Модеста Мусоргського.

Тоді десятки українців зібрався біля театру, щоб висловити протест. Також їх підтримали й українські дипломати у Мілані, проте дирекція театру була байдужою.

Як пояснювали учасники акції, пропутінський співак Ільдар Абдразаков, який виконує роль царя Бориса Годунова, не засудив російської війни проти України, а навпаки - продовжує бути у складі "спеціальних російських культурних сил", котрі просувають імперську ідеологію.