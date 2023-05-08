"Українці кажуть "дякую". Ніцой зробила зауваження російськомовному воїну ЗСУ і розбурхала мережу

Українська письменниця й громадська активістка Лариса Ніцой опублікувала пост про те, як вона зробила зауваження російськомовному воїну за те, що він досі спілкується мовою окупантів. Це викликало бурхливу та неоднозначну реакцію в українців.
Це стало відомо із допису Ніцой на Facebook.
Письменниця розповіла, що інцидент трапився у відділенні реабілітації. Зовсім юний військовий із майже "школярським" обличчям очікував на прийом медика.
Коли підійшла його черга заходити у кабінет, воїн випадково забув свій телефон. Ніцой подала його юнаку. На що той відповів "спасіба". Лариса не втрималась й прокоментувала це наступним чином.
"Українці кажуть "дякую". От я вам вдячна за захист. А за мову орків - ні. Ви розмовляєте, як вони. Нащо вона вам? Лишайте її в окопах. Говоріть, як українець", - пише Ніцой.
Вона зазначає, що молодий боєць увійшов в ступор і їй його аж шкода стало.
"Цій дитині, очевидно, ще ніхто так не казав, що українці розмовляють українською. Ця дитина, вчорашній випускник школи, здавалося, почула таке вперше. Поруч зніяковіло усміхався молодесенький фельдшер. А ти чому ніяковієш, дитино? Якщо ти не кажеш про це своїм одноліткам, то хтось же мусить казати?" - пише громадська діячка.
Також Ніцой зазначила, що цей допис насправді про толерантне і лагідне спілкування з учасниками бойових дій.
Пост Ніцою розбурхав мережу (facebook.com/larysa.nitsoi)
Думки коментаторів щодо допису Ніцой розділились.
Одні відзначають, що вже давно не ніяковіють і роблять зауваження іншим за вживання російської мови у публічному просторі.
Інші ж встали на захист російськомовного військового.
Що пишуть коментатори на захист Ніцой:
Під дописом Ніцой українці сперечаються щодо доцільності таких зауважень військовим (скриншот)
Що пишуть коментатори на захист військового:
Раніше ми розповідали про те, що пост російськомовної жінки з Донбасу зворушив мережу.
Читайте також про законопроєкт, який може повернути російську мову в українську сферу обслуговування.