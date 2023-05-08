"Українці кажуть "дякую". Ніцой зробила зауваження російськомовному воїну ЗСУ і розбурхала мережу

Деталі інциденту

Письменниця розповіла, що інцидент трапився у відділенні реабілітації. Зовсім юний військовий із майже "школярським" обличчям очікував на прийом медика.

Коли підійшла його черга заходити у кабінет, воїн випадково забув свій телефон. Ніцой подала його юнаку. На що той відповів "спасіба". Лариса не втрималась й прокоментувала це наступним чином.

"Українці кажуть "дякую". От я вам вдячна за захист. А за мову орків - ні. Ви розмовляєте, як вони. Нащо вона вам? Лишайте її в окопах. Говоріть, як українець", - пише Ніцой.

Вона зазначає, що молодий боєць увійшов в ступор і їй його аж шкода стало.

"Цій дитині, очевидно, ще ніхто так не казав, що українці розмовляють українською. Ця дитина, вчорашній випускник школи, здавалося, почула таке вперше. Поруч зніяковіло усміхався молодесенький фельдшер. А ти чому ніяковієш, дитино? Якщо ти не кажеш про це своїм одноліткам, то хтось же мусить казати?" - пише громадська діячка.

Також Ніцой зазначила, що цей допис насправді про толерантне і лагідне спілкування з учасниками бойових дій.

Пост Ніцою розбурхав мережу (facebook.com/larysa.nitsoi)

Яка реакція суспільства

Думки коментаторів щодо допису Ніцой розділились.

Одні відзначають, що вже давно не ніяковіють і роблять зауваження іншим за вживання російської мови у публічному просторі.

Інші ж встали на захист російськомовного військового.

Що пишуть коментатори на захист Ніцой:

Завжди роблю зауваження друзям військовим, які користуються мовою ворога. Варто розуміти, за що ми боремось. За просто назву земельної території, яка ні мовно, ні культурно не відрізняється від ворожої? Чи таки за Україну, за свою сутність, і усе, що є її складовими?

Приємно, що цей воїн вже задумається і почне розмовляти, а не "гаваріть". Адже він мову розуміє.

Часто це як горох об стіну . Кажу в своєму підрозділі, сам перевчаюся. Вони не усвідомлюють, що це гидко, і що це злочин проти пам'яті про всіх замордованих. Що моск@льський язык - це фактор загрози національної безпеки. Завтра вони будуть "гаваріть", а післязавтра внуки наші будуть боронити землю в черговій війні з "асвабадітілями". Але я думаю все буде добре, за 6 літ 90% молодих будуть говорити українською.

Навіть такі жахливі події не прогнали толерування ворожого. Сумно і трагічно для усієї України.

Під дописом Ніцой українці сперечаються щодо доцільності таких зауважень військовим (скриншот)

Що пишуть коментатори на захист військового: