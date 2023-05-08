"Українці кажуть "дякую". Ницой сделала замечание русскоязычному воину ВСУ и взбудоражила сеть

Украинская писательница и общественная активистка Лариса Ницой опубликовала пост о том, как она сделала замечание русскоязычному воину за то, что он до сих пор говорит на языке оккупантов. Это вызвало бурную и неоднозначную реакцию у украинцев.
Это стало известно из поста Ницой на Facebook.
Писательница рассказала, что инцидент произошел в отделении реабилитации. Совсем юный военный с почти "школярским" лицом ожидал приема медика.
Когда подошел его черед заходить в кабинет, воин случайно забыл свой телефон. Ницой подала его юноше. На что тот ответил "спасибо". Лариса не удержалась и прокомментировала это следующим образом.
"Українці кажуть "дякую". От я вам вдячна за захист. А за мову орків - ні. Ви розмовляєте, як вони. Нащо вона вам? Лишайте її в окопах. Говоріть, як українець", - пишет Ницой.
Она отмечает, что молодой боец вошел в ступор и ей его стало жаль.
"Цій дитині, очевидно, ще ніхто так не казав, що українці розмовляють українською. Ця дитина, вчорашній випускник школи, здавалося, почула таке вперше. Поруч зніяковіло усміхався молодесенький фельдшер. А ти чому ніяковієш, дитино? Якщо ти не кажеш про це своїм одноліткам, то хтось же мусить казати?" - пишет общественный деятель.
Также Ницой отметила, что этот пост на самом деле о толерантном и ласковом общении с участниками боевых действий.
Пост Ницой взбудоражил сеть (facebook.com/larysa.nitsoi)
Мнения комментаторов по поводу поста Ницой разделились.
Одни отмечают, что уже давно не смущаются и делают замечания другим за использование русского языка в публичном пространстве.
Остальные же встали на защиту русскоязычного военного.
Что пишут комментаторы в защиту Ницой:
Под постом Ницой украинцы спорят о целесообразности таких замечаний военным (скриншот)
Что пишут комментаторы в защиту военного:
Ранее мы рассказывали о том, что пост русскоязычной женщины из Донбасса "взорвал" сеть.
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