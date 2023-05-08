"Українці кажуть "дякую". Ницой сделала замечание русскоязычному воину ВСУ и взбудоражила сеть

Детали инцидента

Писательница рассказала, что инцидент произошел в отделении реабилитации. Совсем юный военный с почти "школярским" лицом ожидал приема медика.

Когда подошел его черед заходить в кабинет, воин случайно забыл свой телефон. Ницой подала его юноше. На что тот ответил "спасибо". Лариса не удержалась и прокомментировала это следующим образом.

"Українці кажуть "дякую". От я вам вдячна за захист. А за мову орків - ні. Ви розмовляєте, як вони. Нащо вона вам? Лишайте її в окопах. Говоріть, як українець", - пишет Ницой.

Она отмечает, что молодой боец вошел в ступор и ей его стало жаль.

"Цій дитині, очевидно, ще ніхто так не казав, що українці розмовляють українською. Ця дитина, вчорашній випускник школи, здавалося, почула таке вперше. Поруч зніяковіло усміхався молодесенький фельдшер. А ти чому ніяковієш, дитино? Якщо ти не кажеш про це своїм одноліткам, то хтось же мусить казати?" - пишет общественный деятель.

Также Ницой отметила, что этот пост на самом деле о толерантном и ласковом общении с участниками боевых действий.

Пост Ницой взбудоражил сеть (facebook.com/larysa.nitsoi)

Реакция общества

Мнения комментаторов по поводу поста Ницой разделились.

Одни отмечают, что уже давно не смущаются и делают замечания другим за использование русского языка в публичном пространстве.

Остальные же встали на защиту русскоязычного военного.

Что пишут комментаторы в защиту Ницой:

Завжди роблю зауваження друзям військовим, які користуються мовою ворога. Варто розуміти, за що ми боремось. За просто назву земельної території, яка ні мовно, ні культурно не відрізняється від ворожої? Чи таки за Україну, за свою сутність, і усе, що є її складовими?

Приємно, що цей воїн вже задумається і почне розмовляти, а не "гаваріть". Адже він мову розуміє.

Часто це як горох об стіну . Кажу в своєму підрозділі, сам перевчаюся. Вони не усвідомлюють, що це гидко, і що це злочин проти пам'яті про всіх замордованих. Що моск@льський язык - це фактор загрози національної безпеки. Завтра вони будуть "гаваріть", а післязавтра внуки наші будуть боронити землю в черговій війні з "асвабадітілями". Але я думаю все буде добре, за 6 літ 90% молодих будуть говорити українською.

Навіть такі жахливі події не прогнали толерування ворожого. Сумно і трагічно для усієї України.

Под постом Ницой украинцы спорят о целесообразности таких замечаний военным (скриншот)

Что пишут комментаторы в защиту военного: