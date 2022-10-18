Українці в кабінеті сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти обстеження: список

В Україні громадяни у кабінеті сімейного лікаря можуть провести певні обстеження. Важливо знати, за що не потрібно платити у лікарні.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
У кабінеті сімейний лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
При необхідності направить пацієнта на потрібні йому за станом здоров’я аналізи чи іншу діагностику.
До обстежень, які можна отримати в сімейного лікаря безоплатно, входять:
Також фахівці нагадали, що до пакета первинної медичної допомоги входять такі аналізи:
Якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, то потрібно звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги.
Нову декларацію для цього укладати не потрібно.
Однак, якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, то медичний заклад запропонує заміну. У разі потреби можна укласти нову декларацію.
Також можна підтримувати зв’язок зі своїм лікарем дистанційно, навіть якщо ви в різних куточках країни.
Телефоном чи в месенджері зараз можна отримати консультацію, рецепт на "Доступні ліки" та електронне направлення.
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