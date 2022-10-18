Українці в кабінеті сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти обстеження: список

У кабінеті сімейний лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

При необхідності направить пацієнта на потрібні йому за станом здоров’я аналізи чи іншу діагностику.

До обстежень, які можна отримати в сімейного лікаря безоплатно, входять:

інструментальна діагностика: електрокардіографія, пікфлуометрія, отоофтальмоскопія та вимірювання гостроти зору;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних та діабету;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також фахівці нагадали, що до пакета первинної медичної допомоги входять такі аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові.

Хто може звернутися до лікаря без декларації

Якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, то потрібно звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги.

Нову декларацію для цього укладати не потрібно.

Однак, якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, то медичний заклад запропонує заміну. У разі потреби можна укласти нову декларацію.

Також можна підтримувати зв’язок зі своїм лікарем дистанційно, навіть якщо ви в різних куточках країни.

Телефоном чи в месенджері зараз можна отримати консультацію, рецепт на "Доступні ліки" та електронне направлення.