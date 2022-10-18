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Украинцы в кабинете семейного врача могут бесплатно пройти обследование: список

Какие обследования можно сделать в кабинете семейного врача (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждане в кабинете семейного врача могут произвести определенные обследования. Важно знать, за что не нужно платить в больнице.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

В кабинете семейный врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания, сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний.

При необходимости направит пациента на нужные ему по состоянию здоровья анализы или другую диагностику.

В обследования, которые можно получить у семейного врача безвозмездно, входят:

  • инструментальная диагностика: электрокардиография, пикфлуометрия, отоофтальмоскопия и измерение остроты зрения;
  • скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических и диабета.;
  • раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Также специалисты напомнили, что в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • общий холестерин;
  • глюкоза крови.

Кто может обратиться к врачу без декларации

Если человек переехал в другой город или область и нуждается в помощи семейного врача, нужно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи.

Новую декларацию для этого заключать не нужно.

Однако если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, то медицинское учреждение предложит замену. В случае необходимости можно заключить новую декларацию.

Также можно поддерживать связь со своим врачом дистанционно, даже если вы в разных уголках страны.

По телефону или в мессенджере сейчас можно получить консультацию, рецепт на "Доступные лекарства" и электронное направление.

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