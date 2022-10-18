Украинцы в кабинете семейного врача могут бесплатно пройти обследование: список

В Украине граждане в кабинете семейного врача могут произвести определенные обследования. Важно знать, за что не нужно платить в больнице.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
В кабинете семейный врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания, сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний.
При необходимости направит пациента на нужные ему по состоянию здоровья анализы или другую диагностику.
В обследования, которые можно получить у семейного врача безвозмездно, входят:
Также специалисты напомнили, что в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:
Если человек переехал в другой город или область и нуждается в помощи семейного врача, нужно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи.
Новую декларацию для этого заключать не нужно.
Однако если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, то медицинское учреждение предложит замену. В случае необходимости можно заключить новую декларацию.
Также можно поддерживать связь со своим врачом дистанционно, даже если вы в разных уголках страны.
По телефону или в мессенджере сейчас можно получить консультацию, рецепт на "Доступные лекарства" и электронное направление.
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