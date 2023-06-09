Українці з хворобами серця не повинні платити за ці послуги в лікарні: важливе пояснення

Що варто знати

Зокрема, є "Програма медичних гарантій", до якої включено пакет "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Тому це означає - що всі операції в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом і отримують кошти з державного бюджету за проведені операції - є безоплатні для пацієнтів.

Окрім того, інформація про те, що операції на серці можна зробити тільки за гроші - не відповідає дійсності. Однак, важливо, що безоплатні хірургічні втручання роблять лише в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за напрямом "Хірургічні операції".

Якщо у вас неправомірно вимагають сплатити вартість операції - залишайте скаргу НСЗУ. Оператор контакт-центру за номером 16-77 розповість, як це зробити.

Чому виникає серцевий напад

Серцевий напад стається через звужені серцеві судини, які не можуть доставити до серця достатньо крові. В результаті серце не отримує кисню. Напад може виникнути під час інтенсивної фізичної діяльності.

Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда. Частина м’язи, до яких припиняє надходити кров, починає відмирати через 20-40 хвилин. Дуже важливо надати пацієнту своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу.

Важливо одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з симптомів:

біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;

виникає різка слабкість;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

Що є безплатним для пацієнта при гострому інфаркті міокарда: