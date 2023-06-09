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Украинцы с болезнями сердца не должны платить за эти услуги в больнице: важное объяснение

Что бесплатно для пациентов с болезнями сердца (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине возник миф, чем сложнее операция - тем больше денег пациенту нужно заплатить. Однако это не так, и ни один пациент с болезнями сердца не должен платить деньги.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Что следует знать

В частности, есть "Программа медицинских гарантий", в которую включен пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Поэтому это означает - что все операции в больницах, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету и получают средства из государственного бюджета за проведенные операции - безвозмездные для пациентов.

Кроме того, информация о том, что операции на сердце можно сделать только за деньги - не соответствует действительности. Однако важно, что безвозмездные хирургические вмешательства делают только в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по направлению "Хирургические операции".

Если у вас неправомерно требуют заплатить стоимость операции - оставляйте жалобу НСЗУ. Оператор контакт-центра по номеру 16-77 расскажет, как это сделать.

Почему возникает сердечный приступ

Сердечный приступ происходит из-за суженых сердечных сосудов, которые не могут доставить к сердцу достаточно крови. В результате сердце не получает кислорода. Приступ может возникнуть во время интенсивной физической деятельности.

Сердечный приступ, продолжающийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда. Часть мышцы, к которым прекращает поступать кровь, начинает отмирать через 20-40 минут. Очень важно предоставить пациенту своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.

Важно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из симптомов:

  • боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;
  • боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
  • боль распространяется в левое плечо, нижнюю челюсть;
  • возникает резкая слабость;
  • учащается пульс;
  • резко колеблется артериальное давление.

Что бесплатно для пациента при остром инфаркте миокарда:

  • Первичный обзор врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций;
  • Экстренная диагностика;
  • Непрерывный мониторинг состояния пациента;
  • Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус-фактора;
  • Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография, рентгенологическое исследование);
  • Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
  • Безвозмездные лекарства из Национального перечня;
  • Медицинская реабилитация в остром периоде;
  • Питание.

Ранее врач называла опасные напитки, провоцирующие инфаркт и инсульт.

Также мы писали, что украинец побил все рекорды, прожив 16 лет с чужим сердцем.

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НСЗУсерцеоперация