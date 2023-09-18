Українці досі їздять в Росію автобусами. Як працює схема і чому перевізників не карають

Позиція перевізників

Офіційно нині ані авіасполучення, ані залізничного чи автобусного сполучення з країною-агресором немає. На сайтах більшості офіційних перевізників можна знайти оголошення про те, що "у зв'язку з війною Росії проти України рейси в РФ не виконуються".

Водночас насправді з України досі курсують приватні пасажирські перевезення до РФ - через країни Європи.

Скріншоти

"Схема" подорожі до РФ

Ми поспілкувались з одним із приватних перевізників і він уточнив деталі ймовірної подорожі.

Для того, щоб доїхати з Києва до Москви, необхідно за три-чотири дні зателефонувати й забронювати місце.

В залежності від кількості бажаючих і конкретної дати, можна потрапити на рейс мікроавтобуса, що вміщатиме 8 або 18 пасажирів.

Ходять подібні рейси 3-4 рази на тиждень і коштує таке "задоволення" 280 євро (близько 11 312 грн).

Тим, хто має лише українське громадянство, пропонують їхати маршрутом через Варшаву (Польща), а потім через Литву чи Латвію (в залежності від конкретного рейсу). Жодних пересадок при цьому не передбачається.

Якщо ж у вас є, наприклад, російське громадянство, можна обирати рейс через Угорщину.

Із документів українцям необхідний лише закордонний біометричний паспорт.

Подорож до Москви з Києва триватиме близько півтори-дві доби (час залежить від черг на кордонах). Перевізник обіцяє регулярні зупинки для перепочинку та радить мати при собі гроші в євро (або ж достатню кількість гривень на телефоні для проведення оплат через NFC-модуль).

Насамкінець подорожуючим нагадують, що перед початком поїздки варто перевірити власний телефон на предмет того, "чи немає в ньому чогось такого, що б могло не сподобатись прикордонникам чи владі".

Інші варіанти

В цілому, виходячи з різних пропозицій у мережі, вартість поїздки в РФ становить від 250 до 400 євро (від 10 100 грн до 16 160 грн). Виїхати можна через Польщу, Угорщину, країни Балтії (Литву, Латвію, Естонію) чи Білорусь. Знайти перевізників нескладно, наприклад, у Facebook.

Скріншоти

У різних групах чи не щоденно з'являються оголошення щодо можливості поїздок до РФ (зокрема до Москви) з Києва та інших великих міст України (обласних центрів).

Автобуси та мікроавтобуси здійснюють рейси до країни-агресора регулярно. Вони виїжджають з українських міст і доїжджають до "пересадочної" точки (найчастіше - Варшави).

Там пасажири:

або переходять в інший транспортний засіб, який везе їх через Білорусь, Угорщину, Литву, Латвію чи Естонію безпосередньо до точки призначення (практично будь-якого міста РФ)

або відпочивають і продовжують подорож за вказаним маршрутом у тому ж самому траспортному засобі

Тривати така подорож може від кількох діб і більше. Все залежить від черг на кордонах, кількості зупинок для перепочинку, кількості пасажирів (які можуть долучатися до подорожі в інших містах), кінцевого пункту поїздки (відстані до конкретного міста в РФ).

У зворотньому напрямку діє така ж "схема", тільки навпаки.

Що обіцяють "туристам"

В оголошеннях у соціальних мережах потенційним подорожуючим до РФ обіцяють зазвичай:

комфортабельні автобуси та мікроавтобуси (до 50 місць)

кондиціонер і зарядки для телефонів

знижки для дітей

можливість перевезення тварин

консультації щодо документів

супровід упродовж всього шляху

допомогу з пересадкою (якщо така планується)

відсутність пішого переходу кордону

вантажні перевезення ("передач", посилок) тощо.

Для зв'язку з перевізником наряду з українськими номерами часто публікують також білоруські та російські контакти.

Передплату перевізники найчастіше не вимагають. У деяких оголошеннях зазначається, що оплачувати поїздку можна різною валютою (гривнями, доларами, євро чи російськими рублями).

Чому не карають перевізників

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі для STYLER РБК-Україна пояснює, що жодних покарань за перевезення громадян з України до РФ не передбачено.

Тут йдеться лише про "громадське засудження".

"Насправді жодної відповідальності за це немає, тому що не існує жодного транспортного оператора, який має ліцензію і сам здійснює ось таке перевезення людей безпосередньо, наприклад, з Києва до Москви", - зазначив він.

За словами експерта, найчастіше людей везуть з пересадками. З Києва до Варшави, з Варшави до Вільнюса, з Вільнюса - до Москви. При цьому "ланцюжок" перевезення організовує посередник.

"Єдиного оператора немає, звичайно, у зв'язку з тим, що було схвалене рішення про розірвання будь-якого сполучення (між Україною та РФ, - Ред.). Тому, звісно, ніхто напряму людей не возить. Всі везуть з ось такими пересадками… Людина, яка це рекламує, домовилась з іншими транспортними операторами і з їхньою допомогою організовує таким чином проїзд до пункту призначення в країні-агресорі, чи навпаки… Різні оператори, різні ліцензії, різні юридичні особи, які займаються цим бізнесом, і все", - наголосив Кравець.

На думку юриста, коли перевізник обіцяє "прямий" маршрут без пересадок, людей вводять в оману.

"Я дуже сумніваюсь, що автобус з українськими номерами приїжджає до країни-агресора спокійно… Я думаю, що все одно люди пересаджуються в інший транспорт", - додав він.

Чи можна змінити ситуацію

Експерт вважає, що цю ситуацію насправді ніяк змінити не можна.

"Ні встановити відповідальність, ні заборонити це (перевезення громадян з України до РФ, - Ред.) ніяк не можна… Подібні перевезення не заблокуєте. Яка різниця. Людина все одно може їхати за кордон", - зауважив Кравець.

Він уточнив, що теоретично можна було б встановити кримінальну відповідальність за відвідування РФ, проте насправді така заборона буде порушувати дуже велику кількість нормативних актів, зокрема і Конституцію, і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

"Це жодним чином не призведе до покращення ситуації", - підсумував адвокат.

Отже, по суті, в цьому питанні дійсно йдеться лише про "громадське засудження". Водночас приватні перевізники отримують прибутки, співпрацюючи з ворожими "бізнесменами".

Реакція влади

Не так давно заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач запевнив у своєму дописі на Facebook, що урядовці вже розпочали реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Йдеться насамперед про покращення якості сервісу та послуг.

Першим кроком у цьому напрямку стало впорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Згідно з рішенням профільної комісії, вже було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі - 118

маршрути, що ведуть до РФ - 140

маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники - 22

Деркач зауважив, що верифікація всіх міжнародних маршрутів дозволить:

бачити реальну ситуацію із перевезеннями

планувати роботу сервісу "єЧерга" (електронної черги перетину кордону)

розширити ринок перевезень

Урядовець додав, що після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрему увагу міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території та не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують (тоді перевізник має звернутись до міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту).

Водночас про перевірку приватних перевізників, які попри війну возять громадян з України в РФ, наразі не згадується.