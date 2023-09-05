В Україні змінили правила виїзду за кордон для деяких категорій студентів і курсантів

В Україні змінили правила перетинання державного кордону для студентів та курсантів, які прямують для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"ПКМУ від 1 вересня 2023 р. № 934 внесені зміни до пункту 2-13 Правил перетинання державного кордону громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи здійснюється прикордонниками за наявності підтверджуючих документів:

довідка від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ДПСУ зазначили, що студенти або курсанти закладу освіти України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.

Заборона на виїзд з України

Нагадаємо, що через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни. Виїзд дозволений тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю та ще низці причин.

Зокрема, нещодавно Кабмін дозволив виїжджати за кордон родичам загиблих в АТО.

Також зазначимо, що в січні уряд схвалив постанову, яка забороняє на період воєнного стану виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин.

Таким чином, нардепи, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон лише у разі службових відряджень. Проте у постанові є ряд винятків.

А нещодавно Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Але для цього має бути кілька умов.