Українці частіше шукають житло за кордоном для постійного проживання: результати нового опитування

З початком повномасштабної війни близько п'яти мільйонів українців виїхали за кордон і залишаються там досі. До того ж приблизно 23% з них уже не планують повертатися додому. Ба більше - українці починають частіше шукати постійне житло за кордоном.

Про це йдеться в результатах опитування сайту про нерухомість DIM.RIA.

Який тип житла найчастіше обирають українці

36% аудиторії розглядає для себе придбання приватного будинку, а 35% - вторинної нерухомості.

При цьому 22% хотіли б придбати житло в новобудові, тоді як по 3% - смартквартири чи земельної ділянки.

Найбільшу кількість голосів отримали все ж квартири, а не приватні будинки. Якщо йдеться про оренду, то 44% українців воліють обирати вторинне житло, а 29% - житло в новобудові. Разом із тим 11% респондентів можуть орендувати приватний будинок.

Чи можуть українці дозволити собі купівлю житла

39% зазначили, що готові витратити на це від 10 до 25 000 доларів, 34% - від 30 до 50 000, 15% - від 50 до 80 000, 5% - від 80 до 100 000. При цьому 7% можуть придбати житло за суму понад 100 000 доларів.

Цікаво, що минулого року аналогічне опитування показало, що 32% орієнтувались на бюджет від 10 до 25 тисяч 000, а 37% - на суму від 30 до 50 000. Тобто можливості так званого "середнього класу" виросли.

А от з купівлею на понад 100 00 доларів ситуація стала гіршою, адже минулого року це дозволити могли 12% відвідувачів профільного сайту.

В Україні поступово відновлюється і діяльність забудовників, і попит на нерухомість (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Стосовно спроможності орендувати помешкання статистика така:

58% можуть виділити від 5 до 10 000 гривень

30% - від 10 до 15 000 гривень

по 4% - від 15 до 20 та від 20 до 30 000 гривень

3% - понад 30 000 гривень

Де українці хочуть купувати нерухомість

Згідно з результатами опитування, 70% учасників перебувають у своєму місті, 20% переїхали до більш безпечного регіону України, а 10% - перебувають за кордоном.

Враховуючи значну кількість українців, які не змінювали місце проживання, 61% планують купувати нерухомість у рідному місті, 15% - в іншому регіоні України, а 12% - за кордоном.