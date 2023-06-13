Украинцы чаще ищут жилье за границей для постоянного проживания: результаты нового опроса

С началом полномасштабной войны около пяти миллионов украинцев уехали за границу и остаются там до сих пор. К тому же, примерно 23% из них уже не планируют возвращаться домой. Более того, украинцы начинают чаще искать постоянное жилье за границей.

Об этом говорится в результатах опроса сайта о недвижимости DIM.RIA.

Какой тип жилья чаще всего выбирают украинцы

36% аудитории рассматривает для себя приобретение частного дома, а 35% - вторичной недвижимости.

При этом 22% хотели бы приобрести жилье в новостройке, в то время как по 3% - смартквартиры или земельного участка.

Наибольшее количество голосов получили квартиры, а не частные дома. Если речь идет об аренде, то 44% украинцев предпочитают выбирать вторичное жилье, а 29% - квартиру в новостройке. Вместе с тем, 11% респондентов могут арендовать частный дом.

Могут ли украинцы позволить себе покупку жилья

39% отметили, что готовы потратить на это от 10 до 25 000 долларов, 34% - от 30 до 50 000, 15% - от 50 до 80 000, 5% - от 80 до 100 000. При этом 7% могут приобрести жилье за сумму свыше 100 000 долларов.

Интересно, что в прошлом году аналогичный опрос показал, что 32% ориентировались на бюджет от 10 до 25 тысяч 000, а 37% - на сумму от 30 до 50 000. То есть возможности так называемого "среднего класса" выросли.

А вот с покупкой более чем на 100 00 долларов ситуация стала хуже, ведь в прошлом году это позволить могли 12% посетителей профильного сайта.

В Украине постепенно возобновляется и деятельность застройщиков, и спрос на недвижимость (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Относительно возможности аренды квартир статистика такова:

58% могут выделить от 5 до 10 000 гривен

30% - от 10 до 15 000 гривен

по 4% - от 15 до 20 и от 20 до 30 000 гривен

3% - более 30 000 гривен

Где украинцы хотят покупать недвижимость

Согласно результатам опроса, 70% участников находятся в своем городе, 20% переехали в более безопасный регион Украины, а 10% - находятся за границей.

Учитывая значительное количество украинцев, не менявших место жительства, 61% планируют покупать недвижимость в родном городе, 15% - в другом регионе Украины, а 12% - за рубежом.