ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С 2021 года рестораны и кафе обяжут перейти на украинский язык

Автор: Анна Шиканова

В Украине с 16 января 2021 года вступает в силу закон об обязательном обслуживании в сфере услуг на государственном языке. А это значит, что во всех магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты будут обязаны обслуживать на украинском языке.

Самые читаемые новости

Как рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook, в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать всех клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"С 16 января 2021 язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - отметил Кремень.

Он добавил, что украинцы имеют право жаловаться в случае нарушения этого закона и могут обращаться напрямую к уполномоченному по защите государственного языка.

Стоит отметить, что данный закон Верховная Рада Украины приняла еще в апреле 2019 года. Он регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины. В законе указано, что украинский язык должен использоваться в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда Нацотбора на Евровидение вляпалась в языковой скандал.

А также мы рассказывали о том, что в Украине провели уникальное исследование по использовании украинского языка по регионам.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины украинский языкЗакон