Украинцы определились с родным языком: детали уникального исследования

В Украине провели исследование по украинскому языку (Фото: РБК-Украина)

В Украине провели уникальное исследование по использованию украинского языка

В Украине более 73% жителей назвали украинский язык родным. И большинство жителей страны в быту, с родными и друзьями общается именно на украинском языке. Об этом говорят результаты масштабного исследования, которое провели накануне Дня украинского языка и письменности, который отмечается 9 ноября.

Как говорится в результатах исследования волонтеров организации "Пространство свободы" и инициативы "Обучай на украинском", только 29% граждан Украины дома говорят на русском языке. Более 53% украинцев в быту использует именно украинский язык.

73% украинцев считает украинский язык родным, а 66% считает, что государство должно способствовать дальнейшему внедрению закона о языке во всех сферах жизни. Не поддерживают такое решение всего 20%.

Поддерживают закон об украинском языке в большинстве регионов Украины: на 88% на Западе и до 53% на Юге.

За последний год сменились данные о языке и в школьной сфере. Количество школьников, которые получает образование на украинском языке увеличилось с 92% до 96%, а первоклассников – с 96% до 97,5%. В 8 областях страны 100% первоклассников начали учебный год на украинском языке, в Донецкой области этот показатель составил 99%. За год почти вдвое снизился показатель обучения на русском языке в 5-11 классах – с 6,9% до 3,2%.

Пока остается печальная ситуация с украинским языком в детских кружках и секциях. В Киеве только 16% детских кружков ведет обучение на украинском языке, в Харькове это показатель еще ниже – всего 8%. В 56% кружков и секций в крупных городах Украины ведут обучение на русском языке.

Кафе и рестораны в 26 городах страны, в том числе и на Востоке Украины имеют вывеску на украинском языке только в 43% случаев. А вот доля меню на государственном языке в заведениях выросла с 75% до 88%. Персонал обслуживает посетителей на украинском языке только в 58%.

В транспорте доля украинского языка небольшая. Только 36% в городском и 31% в междугороднем.

Русский язык доминирует в украинском интернет-пространстве и использование украинского языка в Киеве составляет всего 16%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в университете Днепра разгорелся серьезный языковой скандал.

А также рассказывали о том, что стало известно, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку.