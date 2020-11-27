Пол Украины говорит по-русски: звезда Нацотбора на Евровидение вляпалась в языковой скандал

Кира Мазур (фото: facebook.com/kira.mazur.official)

Участница Нацотбора на Евровидение Кира Мазур возмутила сеть своим заметке про русский язык в Украине

Известная украинская певица, участница Нацотбора на Евровидение 2019 Кира Мазур (КiRA MAZUR) попала в скандал. Дело в том, что артистка возмутила сеть своей публикацией про русский язык в Украине.

Все началось с того, что певица на днях опубликовала пост в Facebook на русском языке. За это ее раскритиковали подписчики, сравнив с Ани Лорак, дуэтом ANNA MARIA и другими исполнительницами с не проукраинскими взглядами.

Скриншоты комментариев

Позже Мазур удалила пост. Взамен написала другой. И он, как оказалось, не спас ситуацию.

"Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым - украинский. Украинский язык - государственный. Донбасс - Украина. Слава Украине! Но! В нашей "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, не зависимо кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем. Я считаю, что до украинского языка нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять! Тупо бросаясь на них с агрессией и обвинениями - не выйдет ничего хорошего. Русский язык - часть нашей истории, хотите вы того, или нет. Это не хорошо и не плохо - это просто факт! Пол Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем!? Сами отправим их в Россию?" - написала Кира.

Она добавила, что кому не нравится ее позиция - тот пусть отписывается от ее страниц в соцсетях.

"Такого патриота как я - нужно еще поискать. Такого откровенного и честного человека - тоже. Уж простите меня за мою скромность. Но кому нужен "имидж"... Для меня это = лживость. Понятие "патриотизм" ужасно изуродованное и отдает чем-то мерзким теперь. Короче, я буду собой и мне наср*ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической свободной стране", - резюмировала она.

Скриншот поста

Интересно, что Кира исполняет песни на украинском. А вот в социальных сетях пишет на разных языках. Зачем она это делает - остается загадкой для многих поклонников ее творчества.

Відписуюсь, нажаль…

Мені би стільки самовпевненості, як у вас

Ось бачите, у Вас чудово виходить! Так, нажаль половина українського суспільства у нашій країні русифіковані. Так, саме русифіковані, а не російськомовні. Це як хвороба, як інфекція, яку нам весь час (з часів чорної ради) намагались висвітлити, як даність історії. Нагадаю Вам, шановна Кіро, що це не наша, а насаджена нам мова. Насаджена насильно і проти волі. І демократія тут зовсім ні до чого.

Це допис відчаю. Раджу видалити цей допис, так само як ви видалили попередній російською. Не загострюйте конфлікт, не заганяйте себе в пляшку, не захищайте російську, яка вам не потрібна по-великому рахунку. Не "усугубляйте". Просто закрийте цю тему, не поводьтесь, як ображений підліток. Чим більше ви захищаєте російську, тим більше стягуєте на себе весь негатив, пов'язаний з цією мовою. Полиште це, видаліть допис, краще співайте - це у вас добре виходить.

От часом просто варто промовчати…

Кое-кто, правда, считает, что певица не сделала ничего плохого. И ее позицию нужно уважать.

"Пока певица Кира Мазур поет крутые украинские песни и популяризирует украинскую культуру - я ваш адвокат! Как общаться в личной жизни - личное дело каждого. Но этой темы не было бы, если бы те проклятые посты были на своем языке, согласны?" – написала одна из поклонниц артистки.

КiRA MAZUR на Национальном отборе на Евровидение 2019

Ранее мы писали, что Виктор Павлик поддержал дуэт ANNA MARIA и "взорвал" сеть.