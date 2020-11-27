Пол Украины говорит по-русски: звезда Нацотбора на Евровидение вляпалась в языковой скандал

Участница Нацотбора на Евровидение Кира Мазур возмутила сеть своим заметке про русский язык в Украине
Известная украинская певица, участница Нацотбора на Евровидение 2019 Кира Мазур (КiRA MAZUR) попала в скандал. Дело в том, что артистка возмутила сеть своей публикацией про русский язык в Украине.
Все началось с того, что певица на днях опубликовала пост в Facebook на русском языке. За это ее раскритиковали подписчики, сравнив с Ани Лорак, дуэтом ANNA MARIA и другими исполнительницами с не проукраинскими взглядами.
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Позже Мазур удалила пост. Взамен написала другой. И он, как оказалось, не спас ситуацию.
"Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым - украинский. Украинский язык - государственный. Донбасс - Украина. Слава Украине! Но! В нашей "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, не зависимо кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем. Я считаю, что до украинского языка нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять! Тупо бросаясь на них с агрессией и обвинениями - не выйдет ничего хорошего. Русский язык - часть нашей истории, хотите вы того, или нет. Это не хорошо и не плохо - это просто факт! Пол Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем!? Сами отправим их в Россию?" - написала Кира.
Она добавила, что кому не нравится ее позиция - тот пусть отписывается от ее страниц в соцсетях.
"Такого патриота как я - нужно еще поискать. Такого откровенного и честного человека - тоже. Уж простите меня за мою скромность. Но кому нужен "имидж"... Для меня это = лживость. Понятие "патриотизм" ужасно изуродованное и отдает чем-то мерзким теперь. Короче, я буду собой и мне наср*ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической свободной стране", - резюмировала она.
Скриншот поста
Интересно, что Кира исполняет песни на украинском. А вот в социальных сетях пишет на разных языках. Зачем она это делает - остается загадкой для многих поклонников ее творчества.
Кое-кто, правда, считает, что певица не сделала ничего плохого. И ее позицию нужно уважать.
"Пока певица Кира Мазур поет крутые украинские песни и популяризирует украинскую культуру - я ваш адвокат! Как общаться в личной жизни - личное дело каждого. Но этой темы не было бы, если бы те проклятые посты были на своем языке, согласны?" – написала одна из поклонниц артистки.
КiRA MAZUR на Национальном отборе на Евровидение 2019
Ранее мы писали, что Виктор Павлик поддержал дуэт ANNA MARIA и "взорвал" сеть.