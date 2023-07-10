Українського ветерана з інвалідністю примусово висадили з літака: усі деталі інциденту

Що відомо про прикрий інцидент

Український військовий, який втратив ногу на війні, не міг довго сидіти на своєму місці через протез. Він про це повідомив персоналу літака й наголосив, що летить додому до своєї родини в Україну.

"Він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом він впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і його змусили покинути рейс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?", показував стюардесі рюкзак, в якому були лише подарунки для рідних.

За попередньою інформацією, український військовий повертався додому після лікування в Ізраїлі. Літак прямував до Варшави, звідки ветеран уже мав наземним транспортом добиратись в Україну.

Wizz Air пояснив поведінку екіпажу

Після шквалу критики та розголосу у соцмережах, компанія уже оприлюднила своє офіційне вибачення у Twitter.

У Wizz Air наголосили, що екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту, оскільки "безпека є пріоритетом номер один" для компанії.

Також зазначили, що авіаперевізник зобов’язаний відмовити в посадці, коли пасажир має стан здоров’я, який "може загрожувати йому під час польоту".

"У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з огляду на безпеку пасажира", - написала компанія, але не вказала, яке ж саме захворювання "загрожувало безпеці" українського військового.

У Wizz Air наголосили, що українцю надали воду й місце для очікування допомоги персоналу аеропорту.

На інцидент уже відреагувало Міністерство закордонних справ України

Речник Олег Ніколенко заявив, що відомство хоче розібратися в ситуації. Поки офіційного звернення від українського військового до МЗС не надходило, тому він закликав ветерана вийти на зв'язок із міністерством чи посольством України в Ізраїлі.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - написав Ніколенко у Facebook.