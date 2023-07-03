"Знаєте хто я? Це мій район, мене всі знають!" В Ужгороді п'яний офіцер ОТЦК жорстоко побив жінку

В Ужгороді старший офіцер Закарпатського ОВК жорстоко побив жінку, яка була із чоловіком-військовим. Це сталося 25 червня на зупинці вулиця Котляревського о 15:25.

Деталі скандалу в Ужгороді

Тетяна повідомила, що цього дня вона зі своїм чоловіком офіцером ЗСУ Голюком Євгеном зайшли до магазину ABC, щоб купити каву та воду. Але на касі до них "причепився п'яний мужик у цивільному".

"Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (утік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах запитувати: "А де? А як? А навіщо поїхав на нуль? А що зараз не там?". Мій чоловік спокійно зазначив, що служить у 15-му гірничо-штурмовому батальйоні, після оборони Соледара визнано обмежено придатним", - розповіла Новак.

Це дуже розлютило п'яного чоловіка.

"Ви не місцеві, і це відразу видно, навіщо ви приїхали, а ви знаєте, хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають", - сказав неадекват.

Після цього організатор бешкету - Костянтин ще більше розлютився і почав штовхати чоловіка та дружину. Продавець у магазині намагалася його заспокоїти словами, але він не вгавав. Тетяна попросила викликати поліцію і вони з чоловіком вийшли надвір, бо не хотіли скандалу.

"Ми вийшли з магазину, відійшли на зупинку і збиралися дзвонити на 102. Коли мій чоловік уже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів ззаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і завдав ще одного удару кулаком у ліву скроню. було швидко і зненацька, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік", - повідомила постраждала.

Жінку в Ужгороді побив військовий (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)

Справою зайнялася поліція

Тетяна одразу ж зателефонувала до 102. Поки чекали поліцію, почали сходитися люди. Вони розповіли, що Костя не вперше нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають.

Дочекатися поліції та дати свідчення теж охочих не знайшлося. Згодом приїхала поліція, швидка та ВСП.

Варі Костянтина знайшли у його власній квартирі, затримали, "задули" на алкоголь, результат показав 2.04 проміле. "Швидка" констатувала у Тетяни забій щелепи. На місці вона написала заяву. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч. 1 (навмисне легке тілесне ушкодження).

Тетяна звернулася до поліції (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)

Увечері того ж дня у травмпункті Ужгородської міської лікарні у неї зафіксували "забій м'яких тканини голови, забій нижньої щелепи". Наступного ранку, у понеділок, вона з чоловіком поїхала до Ужгородського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області.

Поки Тетяна з чоловіком їхала у таксі, їй зателефонували із Закарпатського ОВК та попросили зустрітися, щоб обговорити інцидент та врегулювати все мирно. Вона відмовилася.

Як виявилось, у поліції за три дні справа не зрушила з місця.

"Протягом тижня дізнавач не відповів конкретно на мої питання у справі. Я не знаю, чи вилучили з магазину камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавщиця), чи був протокол затримання з доказами, що Варі був у стані алкогольного сп'яніння. мене немає зв'язків, я не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене - це публічність, ваша підтримка та безкоштовна допомога юристів", - резюмувала постраждала жінка.

Підозрюваний Костянтин Варі (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)