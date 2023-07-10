Украинского ветерана с инвалидностью принудительно высадили из самолета: все детали инцидента

Что известно о скандальном инциденте

Украинский военный, потерявший ногу на войне, не мог долго сидеть на своем месте из-за протеза. Он об этом сообщил персоналу самолета и подчеркнул, что летит домой, к своей семье в Украину.

"Он простоял в углу этого самолета полтора часа. Потом он упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что он вел себя неадекватно, и его заставили покинуть рейс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он плакал и кричал: "Как я попаду домой?", показывал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для родных.

По предварительной информации, украинский военный возвращался домой после лечения в Израиле. Самолет направлялся в Варшаву, откуда ветеран уже должен был наземным транспортом добираться в Украину.

Wizz Air объяснил поведение экипажа

После шквала критики и огласки в соцсетях компания уже обнародовала свое официальное извинение в Twitter.

В Wizz Air подчеркнули, что экипаж обязан убедиться, что все пассажиры готовы к полету, поскольку "безопасность является приоритетом номер один" для компании.

Также отметили, что авиаперевозчик обязан отказать в посадке, когда пассажир имеет состояние здоровья, которое "может угрожать ему во время полета".

"В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира", - написала компания, но не указала, какое же именно заболевание "угрожало безопасности" украинского военного.

В Wizz Air отметили, что украинцу предоставили воду и место для ожидания помощи персонала аэропорта.

На инцидент уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины

Спикер Олег Николенко заявил, что ведомство хочет разобраться в ситуации. Пока что официального обращения от украинского военного в МИД не поступало, поэтому он призвал ветерана выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом - безусловный приоритет", - написал Николенко в Facebook.