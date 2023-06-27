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Українського актора жорстоко побили в Дубліні. Йому розпороли лице "розочкою" за пачку цигарок

Український актор Олександр Греков (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

23-річний український актор Олександр Греков став жертвою нападу гопників у центрі Дубліна. Його побили за пачку цигарок. Група бандитів розбила скляну пляшку об його голову та цією ж "розочкою" порізала обличчя українцю.

Про деталі побиття молодого актора пише місцеве видання The Irish Mirror.

Деталі жахливої історії

Але нападники не зупинилися - вони штрикнули "розочкою" Олександрові в обличчя, лишивши глибокі порізи.

Також, як виявилося пізніше, одна з нападниць боляче кусала актора, доки інші її друзі били його.

Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)

Ми щасливі, що він живий

Додамо, що у театрі Abbey Theatre засудили "неспровокований акт безглуздого насильства", вчинений біля входу до їхнього закладу.

А от місцева поліція станом на зараз не арештувала хуліганів.

Олександр Греков в лікарні (фото: The Irish Mirror)

Що відомо про Олександра Грекова

Олександр Греков - актор кіно, закінчив Національний університет театру кіно і телебачення імена Карпенка-Карого.

Нині працює в Національному театрі Лесі Українки.

Актор зіграв в таких виставах, як "Каліка з острова Інішман", "Потрібен брехун!", "Чарівник", "Цвіт жакаранди" та багатьох інших.

У Дубліні Олександр разом з українськими колегами ставили постановку "Перекладів" за п'єсою ірландського драматурга Брайана Фріла. Усі сеанси вистав проходили з аншлагами!

Олександр Греков (фото: іnstagram.com/aleksgrekov)

Раніше ми писали, що голлівудський актор Шон Пенн сходив на побачення з українською актрисою.

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